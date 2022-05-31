31.05.2022 19:29 Дмитрий Колоней

В День защиты детей будет транслироваться шоу в поддержку украинских детей, пострадавших от войны

Транслировать шоу будут по всему миру, и зрители смогут перевести средства на помощь детям.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Ассоциацию городов Украины, проект «Я с тобой» инициировала компания «The Hands Production». В мультижанровом шоу примут участие известные украинские артисты и исполнители. Транслировать шоу будут по всему миру, и зрители смогут перевести средства на помощь детям.

Донаты, собранные во время прямого эфира, будут направлены на:

закупку лекарств и медицинского оборудования для детских больниц, оказание помощи больным детям и детям, получившим ранения на войне;

удовлетворение гуманитарных потребностей детей из детских домов и школ-интернатов, которые базируются в регионах, наиболее пострадавших от войны (Харьковская, Киевская, Донецкая, Запорожская, Луганская области);

финансирование летних развлекательно-оздоровительных мероприятий для детей, пострадавших от войны.

Посмотреть шоу можно будет на таких украинских телеканалах: «СТБ», «ТРК Украина», «Новый канал», «Суспильне. Культура». Начало - в 21:00.

Со своей стороны Ассоциация городов Украины призывает громады оказать партнерскую поддержку проекту, а именно - организовать для трансляции на смотровых площадках, городских площадях, кинотеатрах, театрах, торговых центрах экраны (светодиодный или проекционный); стабильный высокоскоростной Интернет (если трансляция будет через онлайн-платформу); качественное звуковое оборудование. В АГУ подчеркнули, что проект будет предоставлен медиа-партнерам «под ключ» (смонтирован, отредактирован и направлен заранее).