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31.05.2022  19:29   Дмитрий Колоней

В День защиты детей будет транслироваться шоу в поддержку украинских детей, пострадавших от войны

Транслировать шоу будут по всему миру, и зрители смогут перевести средства на помощь детям.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Ассоциацию городов Украины, проект «Я с тобой» инициировала компания «The Hands Production». В мультижанровом шоу примут участие известные украинские артисты и исполнители. Транслировать шоу будут по всему миру, и зрители смогут перевести средства на помощь детям. 
 

Донаты, собранные во время прямого эфира, будут направлены на:

  • закупку лекарств и медицинского оборудования для детских больниц, оказание помощи больным детям и детям, получившим ранения на войне;
  • удовлетворение гуманитарных потребностей детей из детских домов и школ-интернатов, которые базируются в регионах, наиболее пострадавших от войны (Харьковская, Киевская, Донецкая, Запорожская, Луганская области);
  • финансирование летних развлекательно-оздоровительных мероприятий для детей, пострадавших от войны.
 
Посмотреть шоу можно будет на таких украинских телеканалах: «СТБ», «ТРК Украина», «Новый канал», «Суспильне. Культура». Начало - в 21:00.
 
Со своей стороны Ассоциация городов Украины призывает громады оказать партнерскую поддержку проекту, а именно - организовать для трансляции на смотровых площадках, городских площадях, кинотеатрах, театрах, торговых центрах экраны (светодиодный или проекционный); стабильный высокоскоростной Интернет (если трансляция будет через онлайн-платформу); качественное звуковое оборудование. В АГУ подчеркнули, что проект будет предоставлен медиа-партнерам «под ключ» (смонтирован, отредактирован и направлен заранее).
 
Тэги:  день защиты детей, шоу, украина
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