01.06.2022 20:28 Дмитрий Колоней

Харьков отметил Международный день защиты детей (фото)

Посвященные празднику мероприятия прошли во всех районах Харькова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-сужбу Харьковской мэрии, в частности, детский праздник организовали в одном из общежитий Основянского района, где временно проживают семьи, потерявшие жилье. От имени Харьковского городского головы Игоря Терехова малышей поздравили организаторы мероприятия - представители Администрации Основянского района и Харьковской гуманитарно-педагогической академии. Они передали детям сладости, игрушки, школьные принадлежности и летнюю одежду. Кроме того, подарки получили маленькие пациенты одной из больниц района.

Ряд мероприятий также провели учебные учреждения города Харькова. Так, педагоги Салтовского района организовали для детей фоточелленджи, вернисажи, виртуальные калейдоскопы и онлайн-концерты. Кроме того, школьники приняли участие во флешмобе «Дети имеют право на счастье!», в рамках которого дети рисовали на асфальте, делали патриотические фото и снимали видеоролики, демонстрируя свои таланты.

В свою очередь в учебных учреждениях Немышлянского района провели челлендж «Мир глазами детей». Учащиеся подготовили сюжетные видеоролики, фото, рисунки и коллажи, в которых презентовали собственные представления о современном мире и своем будущем.

В честь праздника в Новобаварском районе провели видеофлешмоб «Солнышко мира», онлайн-выставку детских рисунков «Мир шагает по планете!», а также встречу с инспекторами ювенальной превенции и школьными офицерами полиции.

В Слободском районе дети приняли участие во флешмобе «Мы дети твои, Украина!». В своем творчестве они запечатлели мечты о мирном небе и победе Украины, а также свою безграничную любовь к родному Харькову.

Кроме того, харьковские школьники приняли участие в творческом онлайн-марафоне «Дети Харькова - за мир». К празднованию Дня защиты детей также присоединились и харьковчане, которые из-за войны временно проживают в разных городах Украины и мира.