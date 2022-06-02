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02.06.2022  09:27   

Выставка детских писем из-за границы, аквагрим, подарки: дети в Харькове отметили свой праздник (фото)

"После дождя приходит радуга, а после шторма будет солнце". Вот такие пожелания от детей из-за границы получили маленькие харьковчане.

Харьков, больница, дети
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

В детской больнице №16 в честь праздника решили все эти письма объединить в выставку. К тому же к ней добавили бумажных ангелов, которых собственноручно сделали пациенты больницы, и каждый ребенок вложил в изделие свой смысл.
 
"Есть ангел, который придаёт духа и бодрости нашим защитникам, есть ангел, который оберегает сон детей, города и другие. Сегодняшний день защиты детей проходит в особых условиях, в условиях агрессии российской федерации против нашего государства. Это очень сложный день, но это не значит, что наши дети будут лишены радости этого праздника" - сообщила Марина Кучеренко, директор КНП «Городская клиническая детская больница №16»
 
И праздник состоялся: в больницу пришли студенты-художники, сделавшие детям яркий аквагрим, аниматоры, сотрудники Красного Креста, представители благотворительного фонда:
 
"Мы студенты 1 курса стрит Арт академии дизайна и искусств нашей харьковской. Мы уже здесь второй раз, первый раз разукрашивали стены на втором этаже для деток как благотворительность, а сегодня мы пришли делать аквагрим ребятам, было много детей, всем понравилось. Мы очень довольны, ощущения великолепные, всё классно, настроение супер!"
 
И малыши, и родители остались довольны этим днем и настроением, которое им подарили.

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Тэги:  больница, дети, день защиты детей, праздник, харьков
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