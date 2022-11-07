07.11.2022 20:48 Василь Голосний

В харківській лікарні британський композитор і викладач проводить заняття для дітей (фото)

Британський композитор, викладач та гуманітарний діяч Найджел Осборн проводить заняття для пацієнтів Міської клінічної лікарні №16, на яких навчає долати травми війни музикою.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



В Україні Найджел Осборн перебуває за запрошенням організації «Art Therapy Force» – в рамках українського проєкту, створеного для надання психологічної допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок військової агресії рф. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТВ Україні Найджел Осборн перебуває за запрошенням організації «Art Therapy Force» – в рамках українського проєкту, створеного для надання психологічної допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок військової агресії рф.

У жовтні цього року британський композитор виступав з курсом лекцій з музикальної арт-терапії в Українському католицькому університеті у Львові, а тепер проводить заняття і для маленьких пацієнтів харківської лікарні. За участю психологів закладу заняття проходять 7 та 9 листопада.

Зазначимо, Найджел Осборн - один з піонерів у використанні музики та мистецтва в практиках кризової психологічної допомоги. Його методика, яка була розроблена під час війни у Боснії та Герцеговині (1992–1995рр.), успішно застосовувалася для підтримки дітей в Балканському регіоні, на Кавказі, на Близькому Сході, в Азії та Індії. За роботу з боснійськими дітьми під час облоги міста Сараєво нагороджений «Премією свободи» Інституту миру.

Довідка. Найджел Осборн - Почесний професор Единбурзького університету, професор факультету драми Університету Рієки, консультант Китайського музичного інституту Пекінського університету, член Британської академії композиторів тощо.

Твори Найджела Осборна виконуються у всьому світі найвідомішими оркестрами та оперними театрами, зокрема Віденським та Берлінським симфонічними оркестрами, а також оркестрами Лондонської та Лос-Анжелеської філармоній, Шотландської опери і Королівського оперного театру. Серед відзнак композитора: Приз ювілею Королеви, Премія «Thorn EMI» за музичну освіту, Премія Редкліффа, Міжнародна оперна премія «Radio Suisse Romande» та «Ville de Geneve» та ін.

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