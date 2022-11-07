    
Главная Фото Медицина В харківській лікарні британський композитор і викладач проводить заняття для дітей (фото)
07.11.2022  20:48   Василь Голосний

В харківській лікарні британський композитор і викладач проводить заняття для дітей (фото)

Британський композитор, викладач та гуманітарний діяч Найджел Осборн проводить заняття для пацієнтів Міської клінічної лікарні №16, на яких навчає долати травми війни музикою.

Харьков
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

В Україні Найджел Осборн перебуває за запрошенням організації «Art Therapy Force» –  в рамках українського проєкту, створеного для надання психологічної допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок військової агресії рф. 
 
У жовтні цього року британський композитор виступав з курсом лекцій з музикальної арт-терапії в Українському католицькому університеті у Львові, а тепер проводить заняття і для маленьких пацієнтів харківської лікарні. За участю психологів закладу заняття проходять 7 та 9 листопада. 
 
Зазначимо, Найджел Осборн - один з піонерів у використанні музики та мистецтва в практиках кризової психологічної допомоги. Його методика, яка була розроблена під час війни у Боснії та Герцеговині (1992–1995рр.),  успішно застосовувалася для підтримки дітей в Балканському регіоні, на Кавказі, на Близькому Сході, в Азії та Індії. За роботу з боснійськими дітьми під час облоги міста Сараєво нагороджений «Премією свободи» Інституту миру.
 
Довідка. Найджел Осборн - Почесний професор Единбурзького університету, професор факультету драми Університету Рієки, консультант Китайського музичного інституту Пекінського університету, член Британської академії композиторів тощо. 
Твори Найджела Осборна виконуються у всьому світі найвідомішими оркестрами та оперними театрами, зокрема  Віденським та Берлінським симфонічними оркестрами, а також оркестрами Лондонської та Лос-Анжелеської філармоній, Шотландської опери і Королівського оперного театру. Серед відзнак композитора: Приз ювілею Королеви,  Премія «Thorn EMI» за музичну освіту, Премія Редкліффа, Міжнародна оперна премія «Radio Suisse Romande» та «Ville de Geneve» та ін.

Фотогалерея

Источник:   Міська рада
 Тэги:  медицина, харьков, дети, больница
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Медицина Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області 04.11 Медицина В Україні дозволили бустерне щеплення проти COVID-19 для дітей віком від 12 років 03.11 Медицина До Харківської області надійдуть нові реанімобілі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 