07.11.2022 20:33 Дмитро Колонєй

Вороги обстріляли село Харківщини з гелікоптеру (фото)

Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 7 листопада 2022 року близько 13 години окупанти з гелікоптера обстріляли прикордонне з РФ село Івашки у Богодухівському районі. Пошкоджено електромережі та дорогу.

Крім того, вороги продовжують обстрілювати населені пункти Куп‘янського району. У смт Дворічна снаряд влучив у приватний будинок, відбулась пожежа.

7 листопада 2022 року російські військовослужбовці обстрілювали м. Куп‘янськ: пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та приватні підприємства.

Під вогнем окупантів залишається і Чугуївський район м. Харкова. 6 листопада ворожі війська обстрілювали житлові сектори прикордонного з РФ м. Вовчанськ: пошкоджено приватні будинки.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).