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07.11.2022  20:33   Дмитро Колонєй

Вороги обстріляли село Харківщини з гелікоптеру (фото)

Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Харківщини.

Обстріляли з гелікоптеру село Івашки окупанти. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 7 листопада 2022 року близько 13 години окупанти  з гелікоптера обстріляли прикордонне з РФ село Івашки у Богодухівському районі. Пошкоджено електромережі та дорогу. 
 
Крім того, вороги продовжують обстрілювати населені пункти Куп‘янського району. У смт Дворічна снаряд влучив у приватний будинок, відбулась пожежа.
 
Обстріляли з гелікоптеру село Івашки окупанти. Новини Харкова
 
7 листопада 2022 року російські військовослужбовці обстрілювали м. Куп‘янськ: пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та приватні підприємства.
 
Під вогнем окупантів залишається і Чугуївський район м. Харкова. 6 листопада ворожі війська обстрілювали житлові сектори прикордонного з РФ м. Вовчанськ: пошкоджено приватні будинки.
 
За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
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