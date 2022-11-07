07.11.2022 20:03 Дмитро Колонєй

Разом захищатимуть тварин харківський притулок та громадські організації

Харківські захисники тварин починають об'єднуватися.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами», притулок та громадські зоозахисні організації міста Харкова уклали перші договори про співпрацю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.

Відтепер комунальне підприємство і зоозахисники будуть спільно стерилізувати тварин, ставити кліпсу і тату, вакцинувати проти сказу, заносити данні до єдиного муніципального реєстру та повертати на місце вилову під опіку волонтерів або небайдужих людей, з якими буде укладено договір відповідального утримання бездомної тварини.

«Якщо побачите на вулиці собаку з круглою жовтою кліпсою та написом «КП 057 (+ чотири персональні цифри)» або кота з татуюванням на внутрішній стороні вушної раковини, знайте, що це – стерилізовані та вакциновані тваринки і в них є опікун», - розповіли на підприємстві.