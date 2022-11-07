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07.11.2022  20:03   Дмитро Колонєй

Разом захищатимуть тварин харківський притулок та громадські організації

Харківські захисники тварин починають об'єднуватися.

Захищатимуть тварин разом харківський притулок та громадські організації
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами», притулок та громадські зоозахисні організації міста Харкова уклали перші договори про співпрацю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.
 
Відтепер комунальне підприємство і зоозахисники будуть спільно стерилізувати тварин, ставити кліпсу і тату, вакцинувати проти сказу, заносити данні до єдиного муніципального реєстру та повертати на місце вилову під опіку волонтерів або небайдужих людей, з якими буде укладено договір відповідального утримання бездомної тварини. 
 
«Якщо побачите на вулиці собаку з круглою жовтою кліпсою та написом «КП 057 (+ чотири персональні цифри)» або кота з татуюванням на внутрішній стороні вушної раковини, знайте, що це – стерилізовані та вакциновані тваринки і в них є опікун», - розповіли на підприємстві.
 
Детальніше про умови співпраці можна прочитати, перейшовши за посиланням
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  защита животных, приют, харьков
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