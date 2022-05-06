    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове пес провалился в 4-метровый колодец
06.05.2022  13:30   Рита Парфенова

В Харькове пес провалился в 4-метровый колодец

Спасательная операция по вызволению четырехлапого потерпевшего прошла успешно.

В Харькове пес провалился в 4-метровый колодец

Инцидент произошел в Харькве недалеко от 13-й больницы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Депарматент ЖКХ.

Любимец медицинского учреждения, пес Лютик, которым помогаел охране нести службу, провалился в колодец около 4 метров глубиной. Попытки достать пса самостоятельно спехом не увенчались, и медики обратились за помощью в
КП "Центр обращения с животными".

Читайте также: В Харьковской области животное провалилось в колодец

Служба городского отлова бездомных животных часто выезжает на такие передряги, потому что для безопасного извлечения собаки или кота из такого глубокого колодца необходимо иметь немалый опыт и специальное оборудование. А в данном случае - еще и фантазию, потому что для 4-метрового колодца, в который упал Лютик, длины стандартного гаджета не хватало.

К счастью, во все прошло безупречно. Лютик спасен.

Напомним, ранее животное в Харьковской области провалилось в узкую и глубокую траншею для коммуникаций и без посторонней помощи не могло выбраться.

 

Тэги:  защита животных, люк, провалился, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Защита животных Корм в приют для животных Харькова привезли звездные волонтеры (фото) 21.03 Защита животных Работники приюта для животных в Харькове сменили профессию на время войны (фото) 16.08 Общество Собака Алиса, которую избивал хозяин, ищет новую семью (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 