В Харькове пес провалился в 4-метровый колодец

Спасательная операция по вызволению четырехлапого потерпевшего прошла успешно.
Инцидент произошел в Харькве недалеко от 13-й больницы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Депарматент ЖКХ.
Любимец медицинского учреждения, пес Лютик, которым помогаел охране нести службу, провалился в колодец около 4 метров глубиной. Попытки достать пса самостоятельно спехом не увенчались, и медики обратились за помощью в
КП "Центр обращения с животными".
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Служба городского отлова бездомных животных часто выезжает на такие передряги, потому что для безопасного извлечения собаки или кота из такого глубокого колодца необходимо иметь немалый опыт и специальное оборудование. А в данном случае - еще и фантазию, потому что для 4-метрового колодца, в который упал Лютик, длины стандартного гаджета не хватало.
К счастью, во все прошло безупречно. Лютик спасен.
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