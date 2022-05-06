Харьков во время войны продолжают украшать цветами (фото)

Работники СКП "Харьковзеленстрой" в такое нелегкое время стараются изо всех сил украсить любимый Харьков цветами.
"Ззеленстроевцы" высаживают цветы в разных локациях города. В частности, продолжается высадка цветов и уборка территории в сквере возле Успенского собора.
В саду Шевченко, несмотря на войну, коммунальщики создают цветочные композиции.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: