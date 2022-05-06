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06.05.2022  13:26   

Харьков во время войны продолжают украшать цветами (фото)

Работники СКП "Харьковзеленстрой" в такое нелегкое время стараются изо всех сил украсить любимый Харьков цветами.

Харьков, цветы, клумба

"Ззеленстроевцы" высаживают цветы в разных локациях города. В частности, продолжается высадка цветов и уборка территории в сквере возле Успенского собора.

В саду Шевченко, несмотря на войну, коммунальщики создают цветочные композиции. 

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Тэги:  харьковзеленстрой, коммунальщики, цветы, клумбы, харьков
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