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12.02.2022  10:40   Виталий Хиневич

В Харьковской области животное провалилось в колодец

Собака упала в колодец и не могла выбраться с него самостоятельно.

Собака
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Сообщается, что в селе Покотиловка Харьковской области, собака провалилась в колодец с водой. Для спасения четвероного подключились волонтеры, староста села и неравнодушные люди.
 
 
К счастью, людям удалось спасти собаку. Она отделалась испугом и переохлаждением. На данный момент угрозы для жизни животного нет.
 
Напомним, в селе Слобожанское Харьковского района крупный рогатый скот провалился под лед.
 
Источник:   Социальные сети
 Тэги:  харьков, происшествие
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