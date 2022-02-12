12.02.2022 10:40 Виталий Хиневич

В Харьковской области животное провалилось в колодец

Собака упала в колодец и не могла выбраться с него самостоятельно.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Сообщается, что в селе Покотиловка Харьковской области, собака провалилась в колодец с водой. Для спасения четвероного подключились волонтеры, староста села и неравнодушные люди.

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К счастью, людям удалось спасти собаку. Она отделалась испугом и переохлаждением. На данный момент угрозы для жизни животного нет.

Источник: Социальные сети

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