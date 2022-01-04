04.01.2022 12:00 Виталий Хиневич

На Харьковщине из воды спасатели достали многокилограммовое животное

В селе Слобожанское Харьковского района крупный рогатый скот провалился под лед.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 3 января около 16:07 спасатели получили информацию, что под лед на реке провалился бык.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что 600-килограммовое животное находится на расстоянии двух метров от берега. Быка из водоема смогли достать при помощи веревки.

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Кроме этого, как сообщает «Суспільне», животное принадлежит местному жителю села, у которого ранее убежал верблюд и гулял окрестностями населенного пункта.

Напомним, ранее животное в Харьковской области провалилось в узкую и глубокую траншею для коммуникаций и без посторонней помощи не могло выбраться.