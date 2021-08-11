Главная Новости Харькова Криминал и происшествия "Спасти рядовую буренку": под Харьковом в ловушку угодила корова
11.08.2021  09:06   

"Спасти рядовую буренку": под Харьковом в ловушку угодила корова

Инцидент с коровой произошел на пастбище у поселка Безлюдовка 10 августа.

Корову из ямы вытащили спасатели. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
По словам спасателей, животное провалилось в узкую и глубокую траншею для коммуникаций и без посторонней помощи не могло выбраться. 
 
Корову из ямы вытащили спасатели. Новости Харькова
 
Чтобы вызволить корову из ловушки, спасатели обкопали животное и с помощью пожарных рукавов и лебедки вытащили буренку. На спасательную спецоперацию ушло около 2 часов.
 
Ранее мы писали, как сотрудники ГСЧС спасли корову, которая застряла в иле и не смогла самостоятельно выбраться из озера.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков, спасатели
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