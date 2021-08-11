11.08.2021 09:06

"Спасти рядовую буренку": под Харьковом в ловушку угодила корова

Инцидент с коровой произошел на пастбище у поселка Безлюдовка 10 августа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

По словам спасателей, животное провалилось в узкую и глубокую траншею для коммуникаций и без посторонней помощи не могло выбраться.

Чтобы вызволить корову из ловушки, спасатели обкопали животное и с помощью пожарных рукавов и лебедки вытащили буренку. На спасательную спецоперацию ушло около 2 часов.

Ранее мы писали, как сотрудники ГСЧС спасли корову , которая застряла в иле и не смогла самостоятельно выбраться из озера.