11.08.2021 09:26 Евгений Клочко

В Харькове члены общественной организации били и вымогали деньги у наркозависимых и "закладчиков" (фото, видео)

Члены преступной группы под видом сотрудников полиции занимались вымогательством у наркозависимых, распространителей наркотиков, а также специализировались на грабежах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУНП Украины. По информации правоохранителей, злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, будучи членами общественной организации "СОБР", занимались вымогательством денег с лиц, причастных к распространению и употреблению наркотиков. Сами при этом представлялись сотрудниками полиции. В своей преступной деятельности они использовали форменную одежду, удостоверения и специальные жетоны полиции.

Часто вымогатели применяли насилие к своим жертвам. Опасаясь уголовной ответственности, потерпевшие соглашались на требования псевдополицейских.

В субботу, 7 августа, полицейские по силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали трех человек «на горячем».

Злоумышленники ограбили местного жителя. По результатам проведения санкционированных обысков в их квартирах изъяли удостоверения членов общественной организации "СОБР", жетоны к ним, форменную одежду, оружие, наручники и другие спецсредства.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о дополнительной квалификации их действий еще по трем статьям Уголовного кодекса:

вымогательство (статья 189);

нанесение телесных повреждений средней тяжести (статья 122);

самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица (статья 353).

9 августа суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 181 тыс грн каждому.

На данный момент проверяется причастность злоумышленников к совершению других преступлений на территории Харькова и области.

В самой общественной организации осудили действия отдельных ее членов и пообещали осуществить тщательную проверку и переаттестацию личного состава.

Напомним, 5 марта правоохранители разоблачили деятельность преступной группировки, которую организовал Юрий Степанов, лидер общественной организации «Правовое Сообщество «НаКипело». Прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, вместе с другими ее членами обложили «данью» местных предпринимателей.