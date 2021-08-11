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11.08.2021  09:26   Евгений Клочко

В Харькове члены общественной организации били и вымогали деньги у наркозависимых и "закладчиков" (фото, видео)

Члены преступной группы под видом сотрудников полиции занимались вымогательством у наркозависимых, распространителей наркотиков, а также специализировались на грабежах.

вымогательство и грабежи в Харькове членами организации "СОБР"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУНП Украины. По информации правоохранителей, злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, будучи членами общественной организации "СОБР", занимались вымогательством денег с лиц, причастных к распространению и употреблению наркотиков. Сами при этом представлялись сотрудниками полиции. В своей преступной деятельности они использовали  форменную одежду, удостоверения и специальные жетоны полиции.
 
вымогательство и грабежи в Харькове членами организации "СОБР"
 
Часто вымогатели применяли насилие к своим жертвам. Опасаясь уголовной ответственности, потерпевшие соглашались на требования псевдополицейских. 
 
В субботу, 7 августа, полицейские по силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали трех человек «на горячем».
 
Злоумышленники ограбили местного жителя. По результатам проведения санкционированных обысков в их квартирах изъяли удостоверения членов общественной организации "СОБР", жетоны к ним, форменную одежду, оружие, наручники и другие спецсредства.
 
вымогательство и грабежи в Харькове членами организации "СОБР"
 
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Решается вопрос о дополнительной квалификации их действий еще по трем статьям Уголовного кодекса:
 
  • вымогательство (статья 189);
  • нанесение телесных повреждений средней тяжести (статья 122);
  • самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица (статья 353).
 
9 августа суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 181 тыс грн каждому.
 
На данный момент проверяется причастность злоумышленников к совершению других преступлений на территории Харькова и области.
 
В самой общественной организации осудили действия отдельных ее членов и пообещали осуществить тщательную проверку и переаттестацию личного состава.
 

Напомним, 5 марта правоохранители разоблачили деятельность преступной группировки, которую организовал Юрий Степанов, лидер общественной организации «Правовое Сообщество «НаКипело». Прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, вместе с другими ее членами обложили «данью» местных предпринимателей.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  грабеж, вымогательство, полиция
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