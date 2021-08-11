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11.08.2021  09:43   Евгений Клочко

Сборная Украины по синхронному плаванию с триумфом вернулась в Харьков с Олимпиады в Токио (фото, видео)

Харьковские спортсменки показали исторический для Украины результат.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, девушки завоевали две бронзовые медали: в дуэте и групповом выступлении. Такой результат - исторический для Украины,  ещё не было в списке достижений украинской сборной.
 
В состав команды под руководством главного тренера сборной Украины Светланы Саидовой и тренеров Олеси Зайцевой и Валерии Межениной вошли Анастасия Савчук, Марта Федина, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник, Елизавета Яхно, Марина Алексеева, Владислава Алексеева и Алина Шинкаренко. 
 
Своих главных конкуренток из Японии, которые заняли четвертое место, украинки по сумме технической и произвольной программы опередили почти на два балла.
 
Девушек встречали родители, друзья, тренеры и представители городской и областной власти.
 
Директор Департамента по вопросам семьи молодёжи и спорта Алексей Чубаров подчеркнул, что город гордится результатами спортсменок, которые тренировались по 10-12 часов в день для того, что бы показать свои умения. По его словам, руководитель города Игорь Терехов будет инициировать выделение премий на ближайшей сессии горсовета.

Напомним, дуэт харьковчанок Марты Фединой и Анастасии Савчук завоевал историческую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио.

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Тэги:  харьков, синхронное плавание
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