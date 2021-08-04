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04.08.2021  15:17   Евгений Клочко

Дуэт харьковчанок Марты Фединой и Анастасии Савчук завоевал историческую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио

На Олимпийских играх-2020 разыграли первые медали в артистическом плавании - в соревнованиях дуэтов.


НОК Украины
Харьковский дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук, взяв "бронзу" принесли Украине десятую награду Токио-2020.
 
Для 19-летней Марты Фединой это первые Олимпийские игры в карьере. Между тем 25-летняя Анастасия Савчук выступала на Олимпиаде в Рио, где в составе команды остановилась в шаге от медалей.
 
Это десятая медаль для Украины на этих играх. 
 
Напомним, 2 августа харьковские спортсменки успешно прошли первый этап в артистическом плавании и вышли в финал соревнований.
Тэги:  харьков, синхронное плавание
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