04.08.2021 15:17 Евгений Клочко

Дуэт харьковчанок Марты Фединой и Анастасии Савчук завоевал историческую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио

На Олимпийских играх-2020 разыграли первые медали в артистическом плавании - в соревнованиях дуэтов.



НОК Украины

Харьковский дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук, взяв "бронзу" принесли Украине десятую награду Токио-2020.

Для 19-летней Марты Фединой это первые Олимпийские игры в карьере. Между тем 25-летняя Анастасия Савчук выступала на Олимпиаде в Рио, где в составе команды остановилась в шаге от медалей.

Это десятая медаль для Украины на этих играх.

Напомним, 2 августа харьковские спортсменки успешно прошли первый этап в артистическом плавании и вышли в финал соревнований.