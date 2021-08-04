Какую операционную систему использовать на сервере

Современные компьютерные технологии применяются во всех сферах деловой жизни. Вот почему первоочередным заданием при аренде сервера является выбор программного обеспечения, которое будет использоваться в его работе. А от того, насколько правильно подобрана операционная система, зависят простота, удобство эксплуатации и способность быстрого расширения системы хранения данных и другого ПО компании.
Практически все популярные операционные системы, предназначенные для работы и хранения информационных массивов, можно подразделить на три категории:
ОС Free BSD, появившаяся на рынке в 1993 г., стала «пионером» среди операционных систем, и еще лет 10 назад ее использовали более 40 % выделенных серверов во всем мире. За без малого 30-летний период присутствия на рынке она неоднократно модифицировалась, и на сегодняшний день используется более 10 версий этой операционки. Она является одной из разновидностей UNIX-систем, а ее несомненное сходство с ОС Linux, которая является ядром системы FreeBSD, заключается в наличии открытого исходного кода.
Долгие годы FreeBSD являлась самой стабильной операционной системой, что повышало ее востребованность в пользовательской среде. А присвоение открытого исходного кода позволило разработать различные версии этой системы, например, DragonFly BSD или NetBSD.
Главное достоинство ОС FreeBSD — простота, благодаря которой ее выбирают обычные пользователи, не обладающие специальными навыками в программировании и системном администрировании. Недостаток ОС FreeBSD заключается в том, что, несмотря на внесение изменений, система заметно устарела по сравнению с другими операционками. Кроме этого, открытый исходный код ослабляет уровень технической поддержки, из-за чего ряд проблем до сих пор остается нерешенным. И, наконец, осталось крайне мало программ, разработанных под FreeBSD, которые в полной мере соответствуют современным требованиям к функциональному наполнению и актуальности.
ОС Windows Server занимает почетное второе место по степени популярности, обладая достаточным запасом производительности и огромным количеством программ, которые интегрируются с ней. Ее предпочитают использовать для терминалов и серверов, работающих с файлами, поскольку система обладает рядом эффективных опций для файловых бэкапов.
Большое распространение эта операционная система получила за счет использования серверов для 1С, ведь именно Windows Server необходим для работы программы.
К недостаткам Windows Server можно отнести:
Но, несмотря на эти недостатки, с данной ОС работает порядка 35 % всех серверов.
Операционная система Linux имеет несколько наиболее популярных и практически одинаково востребованных разновидностей. Это Debian 9, CentOS, Ubuntu, Red Hat.
Дистрибутив Debian 9, состоящий из 51 687 кейсов, отличается стабильной, долговечной и надежной работой, хотя многие считают его достаточно консервативным, несмотря на то что разработчики постоянно вносят в Debian модификации, соответствующие требованиям времени. К особенностям этой операционной системы специалисты относят:
Ubuntu является самой простой ОС для серверов с низким уровнем нагрузки, разработанной на платформе Linux. Она подходит для пользователей с минимальным опытом работы в данной сфере и напоминает своим интерфейсом и утилитами дистрибутив Debian.
Одна из наиболее популярных ОС, созданных на базе Linux, которую чаще всего используют для решения корпоративных задач и внедрения глобальных проектов в крупных компаниях, финансово-кредитных и телекоммуникационных организациях, на валютных и фондовых биржах.
Red Hat является платной системой, которую стоит применять для создания крупных веб-узлов с высоким показателем производительности и для успешной работы корпоративных дата-центров.
Является бесплатной версией операционной системы Linux, дублирующей в некоторых моментах ОС Red Hat, но при этом CentOS подходит для частного применения. Система открывает доступ к менеджеру yum-кейсов и поддерживает разнообразные консоли для управления хостингом. Из-за отсутствия платы многие вопросы должен будет решать сам пользователь или нанятый им специалист, поскольку работа службы поддержки ОС CentOS оставляет желать лучшего из-за огромного количества пользователей.
Для того чтобы операционная система работала без сбоев, ее нужно подбирать в зависимости от поставленных задач и типа пользователей. Так, операционки типа FreeBSD или CentOS уже устарели, поэтому серверы переводят либо на Windows Server, либо на более производительные разновидности Linux.
Крупным дата-центрам больше подходит ОС Red Hat, для небольших частных компаний вполне достаточно Windows Server, которая сочетается с различным программным обеспечением. Если речь идет о новичках, то им стоит начинать работу с более простых ОС, например, Debian или Ubuntu, отличительными чертами которых являются простота софта и удобство интерфейса.
Специалисты уверены, что при выборе программы нужно обращать внимания на несколько факторов ОС, от которых в итоге зависит эффективность работы систем хранения данных. Это:
Как видите, критериев выбора достаточно много, поэтому только после их тщательного мониторинга можно остановиться на выборе конкретной операционной системы, максимально соответствующей задачам, поставленным перед ней и программным обеспечением, с которым работает компания.
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