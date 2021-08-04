04.08.2021 15:02

Какую операционную систему использовать на сервере

Современные компьютерные технологии применяются во всех сферах деловой жизни. Вот почему первоочередным заданием при аренде сервера является выбор программного обеспечения, которое будет использоваться в его работе. А от того, насколько правильно подобрана операционная система, зависят простота, удобство эксплуатации и способность быстрого расширения системы хранения данных и другого ПО компании.

Практически все популярные операционные системы, предназначенные для работы и хранения информационных массивов, можно подразделить на три категории:

ОС Free BSD, представленная дистрибутивом BSD. ОС Windows Server от компании Microsoft. ОС Linux (дистрибутивы Red Hat, CentOS, Debian и Ubuntu).

Операционная система FreeBSD

ОС Free BSD, появившаяся на рынке в 1993 г., стала «пионером» среди операционных систем, и еще лет 10 назад ее использовали более 40 % выделенных серверов во всем мире. За без малого 30-летний период присутствия на рынке она неоднократно модифицировалась, и на сегодняшний день используется более 10 версий этой операционки. Она является одной из разновидностей UNIX-систем, а ее несомненное сходство с ОС Linux, которая является ядром системы FreeBSD, заключается в наличии открытого исходного кода.

Долгие годы FreeBSD являлась самой стабильной операционной системой, что повышало ее востребованность в пользовательской среде. А присвоение открытого исходного кода позволило разработать различные версии этой системы, например, DragonFly BSD или NetBSD.

Главное достоинство ОС FreeBSD — простота, благодаря которой ее выбирают обычные пользователи, не обладающие специальными навыками в программировании и системном администрировании. Недостаток ОС FreeBSD заключается в том, что, несмотря на внесение изменений, система заметно устарела по сравнению с другими операционками. Кроме этого, открытый исходный код ослабляет уровень технической поддержки, из-за чего ряд проблем до сих пор остается нерешенным. И, наконец, осталось крайне мало программ, разработанных под FreeBSD, которые в полной мере соответствуют современным требованиям к функциональному наполнению и актуальности.

Операционная система Windows Server

ОС Windows Server занимает почетное второе место по степени популярности, обладая достаточным запасом производительности и огромным количеством программ, которые интегрируются с ней. Ее предпочитают использовать для терминалов и серверов, работающих с файлами, поскольку система обладает рядом эффективных опций для файловых бэкапов.

Большое распространение эта операционная система получила за счет использования серверов для 1С, ведь именно Windows Server необходим для работы программы.

К недостаткам Windows Server можно отнести:

многочисленные вирусные программы, которые зачастую загружаются вместе с программным обеспечением;

распространение исключительно лицензионных программ, покупка которых нецелесообразна для нескольких небольших серверов;

повышенная требовательность к аппаратной составляющей сервера (Windows Server не функционирует на 32-разрядной архитектуре).

Но, несмотря на эти недостатки, с данной ОС работает порядка 35 % всех серверов.

Операционная система Linux

Операционная система Linux имеет несколько наиболее популярных и практически одинаково востребованных разновидностей. Это Debian 9, CentOS, Ubuntu, Red Hat.

Debian 9

Дистрибутив Debian 9, состоящий из 51 687 кейсов, отличается стабильной, долговечной и надежной работой, хотя многие считают его достаточно консервативным, несмотря на то что разработчики постоянно вносят в Debian модификации, соответствующие требованиям времени. К особенностям этой операционной системы специалисты относят:

поддержку конфигураций amd64, mips, s390x, ppc64el, mipsel, armhf, armel, i386;

загрузку файлов с метаданными в зависимости от хэша содержимого;

использование АРТ SRV-записей для определения загрузочного бэкенда;

наличие поддерживаемых технологий, типа ядра Linux 4.9, Python 3.5, JAVA 8, PHP 7.0 и пр.;

универсальность — система легко скачивается и используется на веб-узлах, файловых серверах и серверах для приложений, в терминалах и других устройствах.

Ubuntu

Ubuntu является самой простой ОС для серверов с низким уровнем нагрузки, разработанной на платформе Linux. Она подходит для пользователей с минимальным опытом работы в данной сфере и напоминает своим интерфейсом и утилитами дистрибутив Debian.

Red Hat

Одна из наиболее популярных ОС, созданных на базе Linux, которую чаще всего используют для решения корпоративных задач и внедрения глобальных проектов в крупных компаниях, финансово-кредитных и телекоммуникационных организациях, на валютных и фондовых биржах.

Red Hat является платной системой, которую стоит применять для создания крупных веб-узлов с высоким показателем производительности и для успешной работы корпоративных дата-центров.

CentOS

Является бесплатной версией операционной системы Linux, дублирующей в некоторых моментах ОС Red Hat, но при этом CentOS подходит для частного применения. Система открывает доступ к менеджеру yum-кейсов и поддерживает разнообразные консоли для управления хостингом. Из-за отсутствия платы многие вопросы должен будет решать сам пользователь или нанятый им специалист, поскольку работа службы поддержки ОС CentOS оставляет желать лучшего из-за огромного количества пользователей.

Какую операционную систему устанавливать на сервер

Для того чтобы операционная система работала без сбоев, ее нужно подбирать в зависимости от поставленных задач и типа пользователей. Так, операционки типа FreeBSD или CentOS уже устарели, поэтому серверы переводят либо на Windows Server, либо на более производительные разновидности Linux.

Крупным дата-центрам больше подходит ОС Red Hat, для небольших частных компаний вполне достаточно Windows Server, которая сочетается с различным программным обеспечением. Если речь идет о новичках, то им стоит начинать работу с более простых ОС, например, Debian или Ubuntu, отличительными чертами которых являются простота софта и удобство интерфейса.

Специалисты уверены, что при выборе программы нужно обращать внимания на несколько факторов ОС, от которых в итоге зависит эффективность работы систем хранения данных. Это:

безопасность (под ОС Linux разработано минимальное число вирусных программ, в отличие от Windows Server);

надежность (пальма первенства принадлежит ОС Linux, которая способна работать без графического процессора и ряда драйверов);

наличие функции удаленного администрирования (в Windows Server предусмотрено локальное управление, а в Linux встроены команды, позволяющие управлять ОС в удаленном режиме);

стоимость (бесплатные операционные системы не подойдут для выполнения сложных задач).

Как видите, критериев выбора достаточно много, поэтому только после их тщательного мониторинга можно остановиться на выборе конкретной операционной системы, максимально соответствующей задачам, поставленным перед ней и программным обеспечением, с которым работает компания.