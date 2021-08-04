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04.08.2021  14:30   

Харьковчанина Антона Геращенко уволили

В МВД продолжается чиста старой гвардии Арсена Авакова – Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Антона Геращенко уволили с занимаемой должности. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграм-канал нардепа Алексея Гончаренко.
 
В то же время Мустафу-Маси Найема назначили заместителем Министра инфраструктуры Украины, а Анну Маляр назначили заместителем Министра Обороны Украины. Она будет возглавлять направление стратегических коммуникаций и информационной политики Министерства обороны Украины
 
Отметим, Антона Геращенко назначили на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.
 
Напомним,15 июля Верховная рада приняла отставку Арсена Авакова. Известно, что он подал заявление после просьбы президента Владимира Зеленского.
 
Тэги:  антон геращенко, харьков
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