04.08.2021 14:30

Харьковчанина Антона Геращенко уволили

В МВД продолжается чиста старой гвардии Арсена Авакова – Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграм-канал нардепа Алексея Гончаренко.

В то же время Мустафу-Маси Найема назначили заместителем Министра инфраструктуры Украины, а Анну Маляр назначили заместителем Министра Обороны Украины. Она будет возглавлять направление стратегических коммуникаций и информационной политики Министерства обороны Украины

Отметим, Антона Геращенко назначили на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.

Напомним,15 июля Верховная рада приняла отставку Арсена Авакова . Известно, что он подал заявление после просьбы президента Владимира Зеленского.