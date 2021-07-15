Рада уволила Арсена Авакова

Министр внутренних дел сам подал заявление об оставке.
В четверг, 15 июля, Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Отставку Авакова поддержал 291 народный депутат.
Представители фракций «Батькивщина» и «Оппозиційна платформа – За життя» не голосовали за отставку Авакова.
Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел после "Революции достоинства" 22 февраля 2014 года. Пост министра внутренних дел он занимал более 7 лет.
Ранее Арсен Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД.
Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажность:
давление:
ветер: