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15.07.2021  10:25   Рита Парфенова

Рада уволила Арсена Авакова

Министр внутренних дел сам подал заявление об оставке.

Рада приняла отставку Авакова

В четверг, 15 июля, Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Отставку Авакова поддержал 291 народный депутат.

Представители фракций «Батькивщина» и «Оппозиційна платформа – За життя» не голосовали за отставку Авакова.

Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел после "Революции достоинства" 22 февраля 2014 года. Пост министра внутренних дел он занимал более 7 лет.

Ранее Арсен Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД.



 

Тэги:  арсен аваков, отставка, харьков
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