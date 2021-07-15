15.07.2021 10:25 Рита Парфенова

Рада уволила Арсена Авакова

Министр внутренних дел сам подал заявление об оставке.

В четверг, 15 июля, Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на трансляцию заседания Рады.



Отставку Авакова поддержал 291 народный депутат.

Представители фракций «Батькивщина» и «Оппозиційна платформа – За життя» не голосовали за отставку Авакова.

Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел после "Революции достоинства" 22 февраля 2014 года. Пост министра внутренних дел он занимал более 7 лет.



Ранее Арсен Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД.







