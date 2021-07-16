16.07.2021 12:39

Денис Монастырский - новый глава МВД

16 июля Верховная Рада поддержала назначение на должность министра внутренних дел Дениса Монастырского - нардепа от «Слуги народа», главу комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности

Фото УНИАН

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады. «За» назначение новомо министра внутренних дел проголосовали 271 нардеп.

Приоритетными задачами в министерстве новоназначенный министр назвал следующее:

Безопасность дорожного движения.

Недопущение разрушения дорог грузовиками.

Борьба с наркоторговлей и «ворами в законе».

Реформа пограничной службы.

Улучшение условий работы патрульной полиции.

Цифровизация документов.

Представители фракций «Батькивщина» и «Оппозиційна платформа – За життя» не голосовали за отставку Авакова.

Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел после "Революции достоинства" 22 февраля 2014 года. Пост министра внутренних дел он занимал более 7 лет.