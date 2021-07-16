Главная Новости Харькова Власть Денис Монастырский - новый глава МВД
16.07.2021  12:39   

Денис Монастырский - новый глава МВД

16 июля Верховная Рада поддержала назначение на должность министра внутренних дел Дениса Монастырского - нардепа от «Слуги народа», главу комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности

Фото УНИАН
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады. «За» назначение новомо министра внутренних дел проголосовали 271 нардеп.
 
Приоритетными задачами в министерстве новоназначенный министр назвал следующее:
 
  • Безопасность дорожного движения.
  • Недопущение разрушения дорог грузовиками.
  • Борьба с наркоторговлей и «ворами в законе».
  • Реформа пограничной службы.
  • Улучшение условий работы патрульной полиции.
  • Цифровизация документов.
 
Напомним, заявление об отставке с занимаемого поста Арсен Аваков написал еще 13 июля, а уже 15 июля Верховная Рада Украины приняла его отставку. Отставку Авакова поддержал 291 народный депутат.
 
Представители фракций «Батькивщина» и «Оппозиційна платформа – За життя» не голосовали за отставку Авакова.
 
Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел после "Революции достоинства" 22 февраля 2014 года. Пост министра внутренних дел он занимал более 7 лет.
 
Тэги:  арсен аваков, денис монастырский
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Политика В «Слуге народа» хотят видеть Авакова мэром Харькова 15.07 Власть Рада уволила Арсена Авакова 13.07 Власть Теперь официально: Арсен Аваков подал в отставку
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 