16.07.2021 13:37

В «Слуге народа» хотят видеть Авакова мэром Харькова

Первый замглавы фракции «Слуге народа» Александр Корниенко считает уволенного с поста министра МВД Арсена Авакова подходящим кандидатом на выборах от их партии.



Фото:pravda.com

Первый заместитель руководителя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает экс-министра внутренних дел Арсена Авакова лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.



«Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу, – сказал представитель президентской партии. – Это будет окончательная точка в вопросе «Харьков - русский город». Это свидетельствовало бы, что там украинская патриотическая власть, там человек, который точно за 10 лет не дал оснований сомневаться в своей патриотичности. Хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть».



По поводу дополнительной информации о выдвижении Авакова, Корниенко посоветовал обратиться в харьковскую областную ячейку партии «Слуга народа”. Именно на этом уровне принимается решение о том, кто станет кандидатом от президентской партии.



Напомним, что в 2010 году Арсен Аваков уже баллотировался на пост мэра Харькова, но проиграл на выборах Геннадию Кернесу.

Ранее источник, близкий к Авакову, сообщал, что экс-министр внутренних дел Украины не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова.