В «Слуге народа» хотят видеть Авакова мэром Харькова

Первый замглавы фракции «Слуге народа» Александр Корниенко считает уволенного с поста министра МВД Арсена Авакова подходящим кандидатом на выборах от их партии.
Фото:pravda.com
Первый заместитель руководителя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает экс-министра внутренних дел Арсена Авакова лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.
«Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу, – сказал представитель президентской партии. – Это будет окончательная точка в вопросе «Харьков - русский город». Это свидетельствовало бы, что там украинская патриотическая власть, там человек, который точно за 10 лет не дал оснований сомневаться в своей патриотичности. Хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть».
По поводу дополнительной информации о выдвижении Авакова, Корниенко посоветовал обратиться в харьковскую областную ячейку партии «Слуга народа”. Именно на этом уровне принимается решение о том, кто станет кандидатом от президентской партии.
Напомним, что в 2010 году Арсен Аваков уже баллотировался на пост мэра Харькова, но проиграл на выборах Геннадию Кернесу.
Ранее источник, близкий к Авакову, сообщал, что экс-министр внутренних дел Украины не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова.
День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
В Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Днем местами кратковременные дождевые грозы.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
влажность:
давление:
ветер: