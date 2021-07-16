16.07.2021 13:30 Евгений Клочко

На Павловом Поле спасли маленького ежа от верной смерти

Маленький колючий хищник упал в глубокий котлован и у него не было шансов выбраться наружу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организацию "Порятунок тварин". Колючего хищника заметил прохожий. Мужчина позвонил в тепловые сети, в пожарную часть, однако, в конце концов его перенаправили на горячую линию зооволонтеров.

Приехав на место вызова сотрудники организации "Порятунок тварин" прошлись вдоль теплотрассы, обследовали каждый сантиметр туннеля, однако так и не смогли найти малыша. Отчаявшись, ребята уже собирались идти назад, но чудом заметили колючего хищника. Малыш просто спал между стенкой туннеля и трубой теплотрассы.

Страшно представить, что ежа могли заживо зарыть в котловане вместе с теплотрассой.

Зооволонтеры отвезли маленького ежа к себе на станцию и на данный момент ждут ответа специалиста относительно дальнейших действий с маленьким путешественником.

Напомним, ранее харьковские пожарные спасли маленького зайчонка , который попал в эпицентр пожара.