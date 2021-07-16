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16.07.2021  13:30   Евгений Клочко

На Павловом Поле спасли маленького ежа от верной смерти

Маленький колючий хищник упал в глубокий котлован и у него не было шансов выбраться наружу.

В Харькове спасли маленького ежа, провалившегося в котлован
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организацию "Порятунок тварин". Колючего хищника заметил прохожий. Мужчина позвонил в тепловые сети, в пожарную часть, однако, в конце концов его перенаправили на горячую линию зооволонтеров.
 
Приехав на место вызова сотрудники организации "Порятунок тварин" прошлись вдоль теплотрассы, обследовали каждый сантиметр туннеля, однако так и не смогли найти малыша. Отчаявшись, ребята уже собирались идти назад, но чудом заметили колючего хищника. Малыш просто спал между стенкой туннеля и трубой теплотрассы.
 
В Харькове спасли маленького ежа, провалившегося в котлован.
 
Страшно представить, что ежа могли заживо зарыть в котловане вместе с теплотрассой.
 
В Харькове спасли маленького ежа, провалившегося в котлован.
 
Зооволонтеры отвезли маленького ежа к себе на станцию и на данный момент ждут ответа специалиста относительно дальнейших действий с маленьким путешественником. 
 
Напомним, ранее харьковские пожарные спасли маленького зайчонка, который попал в эпицентр пожара.
 
Источник:   Порятунок тварин Харків
 Тэги:  харьков, спасение
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