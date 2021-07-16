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16.07.2021  13:18   Рита Парфенова

В ДТП погиб водитель мопеда: полиция ищет свидетелей (фото)

Авария произошла осенью 2020 года в Богодухове.

В ДТП погиб водитель мопеда

Следственные органы полиции разыскивают свидетелей смертельного ДТП в Богодухове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Авпария произошла 1 сентября 2020 года в 08:10 на перекрестке улиц Харьковской и Подлесной. Возле автозаправочной станции столкнулись автомобиль Audi 100 и мопед Delta.

Водитель мопеда получил телесные повреждения, от которых в начале октября скончался в больнице.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 050-51-56-796 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к капитану полиции Семененко Алексею Викторовичу.

Ранее РЕДПОСТ писал о розыске свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход
 

В ДТП погиб водитель мопеда
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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