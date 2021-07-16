16.07.2021 13:18 Рита Парфенова

В ДТП погиб водитель мопеда: полиция ищет свидетелей (фото)

Авария произошла осенью 2020 года в Богодухове.

Следственные органы полиции разыскивают свидетелей смертельного ДТП в Богодухове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Авпария произошла 1 сентября 2020 года в 08:10 на перекрестке улиц Харьковской и Подлесной. Возле автозаправочной станции столкнулись автомобиль Audi 100 и мопед Delta.



Водитель мопеда получил телесные повреждения, от которых в начале октября скончался в больнице.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 050-51-56-796 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к капитану полиции Семененко Алексею Викторовичу.

Ранее РЕДПОСТ писал о розыске свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход





