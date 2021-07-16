16.07.2021 14:58

Помогите найти: под Харьковом ушла из дома и пропала девушка (фото)

Под Харьковом почти неделю разыскивают 18-летнюю Екатерину Агишеву.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Люботине пропала местная девушка с улицы Шевченко.

18-летняя Екатерина Агишева, 10 июля 2021 года в 19:40 ушла из дома и пропала.

Приметы: рост 170 см., плотного телосложения, темные короткие волосы, глаза карие.

Была одета: белая футболка с надписью "weider", велюровая черная спортивная кофта, черные брюки, черные кроссовки с прозрачной подошвой.

При наличии информации звоните 068-777-0-112 или 102.