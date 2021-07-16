Помогите найти: под Харьковом ушла из дома и пропала девушка (фото)

Под Харьковом почти неделю разыскивают 18-летнюю Екатерину Агишеву.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Люботине пропала местная девушка с улицы Шевченко.
18-летняя Екатерина Агишева, 10 июля 2021 года в 19:40 ушла из дома и пропала.
Приметы: рост 170 см., плотного телосложения, темные короткие волосы, глаза карие.
Была одета: белая футболка с надписью "weider", велюровая черная спортивная кофта, черные брюки, черные кроссовки с прозрачной подошвой.
При наличии информации звоните 068-777-0-112 или 102.
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День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
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