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16.07.2021  14:58   

Помогите найти: под Харьковом ушла из дома и пропала девушка (фото)

Под Харьковом почти неделю разыскивают 18-летнюю Екатерину Агишеву.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Люботине пропала местная девушка с улицы Шевченко.

18-летняя Екатерина Агишева, 10 июля 2021 года в 19:40 ушла из дома и пропала. 

Приметы: рост 170 см., плотного телосложения, темные короткие волосы, глаза карие.

Была одета: белая футболка с надписью "weider", велюровая черная спортивная кофта, черные брюки, черные кроссовки с прозрачной подошвой.

При наличии информации звоните 068-777-0-112 или 102.

 

Тэги:  пропала девушка, харьков, розыск, поиск, ушла из дома
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