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31.01.2022  15:32   Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом пропала на прогулке рыжеволосая девочка (фото)

Под Харьковом ищут 16-летнюю Анастасию Кораблеву.


Нацполиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции,около 19/:00 29 января 2022 года из своего дома в Люботине в куртке цвета хаки, красной толстовке, темно-синих лосинах с лампасами и кожаных высоких сапогах  вышла на прогулку 16-леняя Анастасия Кораблева - рыжеволосая короткостриженая девочка среднего телосложения. И до сих пор не вернулась.
 
Тем, у кого есть информация о пропавшем тинейджере, просим незамедлительно сообщить по телефону: (057)741-15-53 или 102.
 
Напомним ранее, мы писали о том, что в Харькове найден труп пропавшего мужчины в машине. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девушка, розыск, харьков
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