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31.01.2022  15:20   Виталий Хиневич

В Украине ФОПы массово устанавливают кассовые аппараты

ФОПы за два дня установили тысячи регистраторов расчетных операций.

РРО
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".
 
Отмечается, что за прошедшие выходные число установленных кассовых аппаратов возросло на 10 тысяч гривен.
 
По словам народного депутата Даниила Гетманца, такого давно не было. 
 
"Вновь сломя голову последние обманутые сектой "АнтиРРО – защищу право на тень" ринулись регистрировать аппараты",- отметил нардеп.
 
Напомним, ранее мы писали о кассовых аппаратах в Украине и о нюансах работы с РРО для предпринимателей.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  экономика, харьков
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