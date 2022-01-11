11.01.2022 16:12 Яна Чернобай

Кассовые аппараты в Украине: нюансы работы с РРО для предпринимателей

Почему предприниматели боятся работать с РРО? Из-за чего могут оштрафовать? На самые распространённые вопросы по работе с кассовыми аппаратами отвечает юрист.



Кассовые аппараты в Украине: нюансы работы с РРО для предпринимателей



С 1 января 2022 года предприниматели обязаны использовать регистраторы расчетных операций. Но всё ещё остается много вопросов. О нюансах работы со стационарными кассовыми аппаратами и программным обеспечением корреспондент РЕДПОСТ Яна Чернобай беседовала с юристом Михаилом Ольховским.

- Имеет ли значение, где и какой аппарат покупать, нужно ли регистрировать?

- Можно купить любой кассовый аппарат, лишь бы он был внесён в реестр кассовых аппаратов. Также можно использовать программное обеспечение, которое есть в доступе. И это, на мой взгляд намного удобнее. Потому что, кассовый аппарат нужно обслуживать. За это нужно платить. Что касается программного обеспечения, предприниматель может заплатить за год и пользоваться без затрат на какое либо обслуживание этого программного обеспечения. С техникой кто-то дружит, кто-то нет. И если брать программное обеспечение, там нет ничего сверхсложного. Что касается физических кассовых аппаратов, с ними уже работает масса предпринимателей и юрлиц. В более-менее крупных компаниях есть человек, который ими занимается. Понятно, что у мелкого предпринимателя нет возможности нанимать в штат такого человека, но можно найти специалиста, который раз покажет, как это работает и будет достаточно дальше вести этот аппарат. РРО сам фиксирует все операции и отчет, так называемый, он оформляется одним кликом.

- Существует много мифов и неясностей относительно кассовых аппаратов. Например, нужен ли принтер для распечатки бумажных чеков?

- Выдавать покупателю бумажный или электронный чек, решает продавец. Если у предпринимателя есть программное обеспечение – программный РРО на телефоне или компьютере персональном, в этом случае он имеет возможность отправить электронный чек покупателю. И в таком случае нет необходимости распечатывать бумажный чек. Соответственно и принтер не обязателен.

- С каким заблуждением, связанным с РРО вам приходилось сталкиваться чаще всего?

- Многие представители малого бизнеса всё ещё путают безналичную и наличную форму оплаты. Безналичная форма оплаты - это только, если покупатель оплачивает на счет предпринимателя, то есть на айбанк-счет. Только это безналичная форма оплаты. Если карточкой – это приравнивается к наличной форме оплаты. И предприниматели это должны учитывать, чтобы не попасть на штрафные санкции. В таком случае и кассовый аппарат или программное обеспечение обязательно.

- Ещё одна типичная ситуация для страны – перебои электричества или отсутствие интернета. Как действовать в такой ситуации? Как отправлять Z-отчет?

– Если нет света или интернета, в таком случае, это необходимо сделать после включения электричества. Если это будет ночью, это делается уже в рабочее время. Но это желательно сделать в ближайшее время с момента включения питания. В случае невозможности включить кассовый аппарат, в это время предприниматель должен вести книгу учета, и там фиксировать все кассовые операции. И это может продолжаться на протяжение не более семи дней. Больше 7-ми дней предприниматель не может осуществлять свою деятельность, если кассовый аппарат не работает.

- Должны ли использовать РРО те, кто продаёт товары или услуги через интернет-платформы?

- Согласно с законом, эти люди, во-первых, должны быть зарегистрированы, как физические лица предприниматели. И во-вторых, их продажи должны проводиться через РРО, если они являются ФЛП 2-й, 3-й и 4-й групп и если не работают по безналичной форме оплаты.

- Многие предприниматели говорят, что опасаются разорения своего бизнеса, если будут использовать РРО. Возможно ли такое?

- Нет. Для тех, кто работает в белую, проблем не возникнет из-за использования кассового аппарата. Единственное, что нужно один раз хорошенько разобраться в нормах, чтобы не попадать под штрафные санкции.

- Как будут наказаны предприниматели, которые захотят обойти закон, например, не полностью 100%-ю отчетность показывать, пробивать не все чеки?

- Сотрудниками налоговой проводятся контрольные закупки и таким образом устанавливаются подобные нарушения. В случае выявления работы предпринимателей без кассовых аппаратов, выписываются штрафы. Основной - это штраф в размере 100% от проданных товаров, которые не были учтены, не проведены через кассовый аппарат (в случае первого такого нарушения). В случае повторного нарушения, сумма увеличивается до 150% от стоимости проданных товаров.

Напомним, с повышением минимальной заработной платы увеличились суммы обязательных выплат для физических лиц-предпринимателей. С декабря 2021 года размер минимальной заработной платы увеличился с 6000 до 6500 гривен, что повлекло за собой увеличение единого налога (ЕН) и единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей.