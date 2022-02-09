Как бесплатно установить РРО: пошаговая инструкция

Налоговая служба опубликовала мультфильм-инструкцию, как установить РРО в несколько кликов.
Учебный мультфильм предназначен для предпринимателей 2 группы единого налога, передает РЕДПОСТ.
Герой ролика – частный предприниматель, который работает на 2-й группе единого налога и осуществляет торговлю в магазине. Согласно закону, с начала 2022 году ему необходимо продавать товары с применением кассового аппарата.
Поэтому бизнесмен зашел на сайт Государственной налоговой службы Украины, бесплатно загрузил и зарегистрировал программное обеспечение РРО на свой компьютер.
«Лекарства не продаю, ювелирные украшения не продаю, сложной бытовой техникой не торгую, поэтому никакого учета товаров и документов мне не нужно вести», - добавил он.
Следовательно, установка и использование кассового аппарата – это легко и просто.
Напомним, Согласно Налоговому кодексу Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые производят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.
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