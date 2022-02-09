09.02.2022 09:37 Рита Парфенова

Как бесплатно установить РРО: пошаговая инструкция

Налоговая служба опубликовала мультфильм-инструкцию, как установить РРО в несколько кликов.





Учебный мультфильм предназначен для предпринимателей 2 группы единого налога, передает РЕДПОСТ.



Герой ролика – частный предприниматель, который работает на 2-й группе единого налога и осуществляет торговлю в магазине. Согласно закону, с начала 2022 году ему необходимо продавать товары с применением кассового аппарата.



Поэтому бизнесмен зашел на сайт Государственной налоговой службы Украины, бесплатно загрузил и зарегистрировал программное обеспечение РРО на свой компьютер.



«Лекарства не продаю, ювелирные украшения не продаю, сложной бытовой техникой не торгую, поэтому никакого учета товаров и документов мне не нужно вести», - добавил он.



Следовательно, установка и использование кассового аппарата – это легко и просто.







Напомним, Согласно Налоговому кодексу Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые производят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.