    
Главная Новости Харькова Бизнес Как бесплатно установить РРО: пошаговая инструкция
09.02.2022  09:37   Рита Парфенова

Как бесплатно установить РРО: пошаговая инструкция

Налоговая служба опубликовала мультфильм-инструкцию, как установить РРО в несколько кликов.

Как установить РРО в несколько кликов. Новости Украины

Учебный мультфильм предназначен для предпринимателей 2 группы единого налога, передает РЕДПОСТ.

Герой ролика – частный предприниматель, который работает на 2-й группе единого налога и осуществляет торговлю в магазине. Согласно закону, с начала 2022 году ему необходимо продавать товары с применением кассового аппарата.

Поэтому бизнесмен зашел на сайт Государственной налоговой службы Украины, бесплатно загрузил и зарегистрировал программное обеспечение РРО на свой компьютер.

«Лекарства не продаю, ювелирные украшения не продаю, сложной бытовой техникой не торгую, поэтому никакого учета товаров и документов мне не нужно вести», - добавил он.

Следовательно, установка и использование кассового аппарата – это легко и просто.



Напомним,  Согласно Налоговому кодексу Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые производят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Источник:   ГНС
 Тэги:  рро, кассовый аппарат, харьков, предприниматели
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.01 Экономика и промышленность Отсутствие РРО: в парламенте решают штрафовать ли предпринимателей 14.01 Бизнес Когда в такси Харькова появятся кассовые аппараты: законопроект 11.01 Экономика и промышленность Кассовые аппараты в Украине: нюансы работы с РРО для предпринимателей
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 