09.02.2022 10:01 Евгений Клочко

Под Харьковом пройдут учения с применением оружия западных партнеров

В течение февраля на всей территории Украины будут проходить командно-штабные учения по управлению группировками войск во время ведения боевых действий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что учения носят плановый характер и направлены на отработку управления вооруженными силами во время боевых действий.

Как сообщили в генштабе, в 2021 году украинские вооруженные силы Украины в течение 2021 года Вооруженные Силы Украины провели почти 5 тысяч мероприятий боевой подготовки, из них – 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тысяч тактико-специальных учений разных видов", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь в эфире одного из национальных телеканалов министр обороны Алексей Резников отметил, что активная фаза учений пройдёт одновременно с российско-белорусскими (10-20 февраля). Места где они будут проходить: Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса.

Резников добавил, что ВСУ отработают возможности Bayraktar, Javelin, и NLAW, которые мы недавно получили от Великобритании.

Напомним, на протяжении всего февраля на полигоне воинской части А-0501, будут проходить боевые стрельбы . Для учений будут задействованы танки, артиллерийское и зенитное вооружение. Воинская часть располагается возле села Клугино-Башкировка Чугуевского района.