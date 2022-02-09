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09.02.2022  10:01   Евгений Клочко

Под Харьковом пройдут учения с применением оружия западных партнеров

В течение февраля на всей территории Украины будут проходить командно-штабные учения по управлению группировками войск во время ведения боевых действий.

Учения с применением оружия западных партнеров пройдут под Харьковом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
 
Сообщается, что учения носят плановый характер и направлены на отработку управления вооруженными силами во время боевых действий.
 
Как сообщили в генштабе, в 2021 году украинские вооруженные силы Украины в течение 2021 года Вооруженные Силы Украины провели почти 5 тысяч мероприятий боевой подготовки, из них – 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тысяч тактико-специальных учений разных видов", – подчеркивается в сообщении.
 
В свою очередь в эфире одного из национальных телеканалов министр обороны Алексей Резников отметил, что активная фаза учений пройдёт одновременно с российско-белорусскими (10-20 февраля). Места где они будут проходить: Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса.
 
Резников добавил, что ВСУ отработают возможности Bayraktar, Javelin, и NLAW, которые мы недавно получили от Великобритании.
 
Напомним, на протяжении всего февраля на полигоне воинской части А-0501, будут проходить боевые стрельбы. Для учений будут задействованы танки, артиллерийское и зенитное вооружение. Воинская часть располагается возле села Клугино-Башкировка Чугуевского района.
 
Тэги:  всу, учения, харьков
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