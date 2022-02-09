09.02.2022 10:09 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 9 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1483 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2293 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 283 517 человек. Выздоровело 242 426 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 34 416 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1674 человек (в том числе у 1483 жителей города Харькова). 164 человека заболели в Чугуевском районе, 161 – в Изюмском, 81 – в Купянском, 73 – в Красноградском, 72 – в Богодуховском, 68 – в Лозовском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 8 февраля.