09.02.2022 10:22 Евгений Клочко

Более половины украинцев негативно относятся к трудоголизму, однако перерабатывают

Трудоголизм часто ставят в один ряд с другими зависимостями: зависимостью от компьютерных и азартные игры, алкоголь, наркотики.

Еще в 2016 году в научном журнале «PLos ONE» были обнародованы результаты исследований норвежских ученых: они пришли к выводу, что трудоголизм можно считать полноценным психическим расстройством, а если точнее – разновидностью невроза.

Ученые исследовали эмоциональное и психическое состояние людей, склонных к переработкам. в 32,7% был выявлен синдром дефицита внимания, у 25,6% - обсессивно-компульсивное расстройство, у 8,9% - депрессия.

Однако многие, которые искренне любят проводить время на работе, не соглашаются с такими угрожающими выводами. Они считают трудоголизм собственным взвешенным выбором и не испытывают дискомфорт. Экспертно-аналитический центр grc.ua провел исследование и выяснил отношение украинцев к трудоголизму.

Более половины украинцев считают трудоголизм отрицательным явлением

Чуть больше половины украинцев считают трудоголизм отрицательной чертой (53%), положительно относятся к трудоголизму 18% опрошенных. Почти каждый третий не смог определиться с собственным отношением к этому явлению (29%).

Существует мнение, что в нашей ментальности заложена склонность к оказанию чрезмерной работе. Вспомним только давнюю поговорку «Кто не работает – тот не ест». В советское время за отсутствие работы была предусмотрена уголовная ответственность. В 90-х с наступлением эпохи конкурентной экономики популярным девизом стала фраза «Лучший отдых – смена деятельности». Люди воспринимают релакс как напрасно потраченное время, а чрезмерную трудовую ответственность и трудоголизм считают нормальным явлением, которое не вредит человеку.

Оказывают также свое влияние на отношение к работе кризиса на рынке труда, которые происходят время от времени. Работники, опасаясь сокращений и проблем с трудоустройством, пытаются повышать свою производительность и результативность, даже во вред своему отдыху, личной жизни, семье или отношениям.

Лишь треть украинцев не склонны к трудоголизму - 31% опрошенных отметили, что пытаются сохранять баланс между работой и личной жизнью, а 3% работают неполный рабочий день, уделяя другое время личным делам.

Остальные украинцы или время от времени работают сверхурочно (22%), или регулярно задерживаются на работе (14%), либо работают в выходные (3%). Еще 27% думают о рабочих делах в нерабочее время.

Возможно, это не признак трудоголизма, но отвлечение на мысли о работе в свободное время – это отрицательная черта с точки зрения work-life balance. Данный фактор является одним из тех, которые приводят к выгоранию.

Детальная статистика

Раньше трудоголизм считался прерогативой мужчин. Однако сегодня, когда многие женщины работают на руководящих или ключевых должностях и имеют больший объем рабочей ответственности, гендерной разницы трудоголизм не имеет. Это подтверждает исследование grc.ua . И мужчины, и женщины

имеют почти идентичные показатели склонности к переработкам.

Совершенно иная ситуация с возрастом. Больше тех, кто пытается сохранять work-life balance среди тех, ком более 60 лет (46%). Эти же работники отметили, что никогда не работают в выходные дни.

Чаще работают сверхурочно сотрудники в возрасте 41-50 лет (35%), работники 51-60 лет (25%) и сотрудники 31-40 лет (19%).

Что касается статуса: больше всего перерабатывают представители топ-менеджмента (регулярно задерживаются – 21%, часто думают о работе в нерабочее время – 34%, работают сверхурочно – 19%). У линейных специалистов ситуация лучше (регулярно задерживаются – 11%, часто думают о работу в нерабочее время – 22%, работают сверхурочно – 20%). Следовательно, чем больше ответственность, тем больше времени человек уделяет работе. Хотя, можно предположить, что сказывается размер денежной компенсации: большая заработная плата стимулирует больше сил и времени отдавать работодателю.

Среди сфер, где люди больше всего перерабатывают – бухгалтерия, маркетинг, административный персонал, упомянутый выше топ-менеджмент, продажи.

Наименее подвержены переработкам представители таких сфер: безопасность, консультирование, транспорт, туризм, рестораны, искусство и медиа, страхование, рабочий персонал, медицина. В в некоторых случаях это, возможно, связано с жесткой регламентацией рабочего времени: водитель автобуса, официанта и фармацевта в аптеке имеют четкий график.

Что касается положительного отношения к трудоголизму: наиболее благосклонны к такой черте представители топ-менеджмента (34% опрошенных). Среди линейных менеджеров 16% оценили трудоголизм положительно, среди менеджеров среднего звена – 14%. Наиболее негативно к такому явления относятся к линейным специалистам – 59%.

Данные были получены в результате опроса, проведенного экспертно-аналитическим центром кадрового портала grc.ua в январе 2022 года. В опросе приняли участие 558 респондентов из разных регионов Украины.