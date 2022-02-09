09.02.2022 10:37 Рита Парфенова

В День Святого Валентина пройдут сильные магнитные бури

В канун Дня влюбленных-2022 ожидается сильная магнитная буря, которая продлится два дня.





Наступивший февраль принес Земле неустойчивую космическую погоду, передает РЕДПОСТ.



Мы уже успели пережить одну сильную магнитную бурю, бушевавшую в первых числах февраля, и сейчас синоптики предупреждают о новом геомагнитном ударе.



Космическая погода станет ухудшаться уже к сегодняшнем вечеру, 9 февраля – в ночь на четверг ождидаются слабые магнитные бури. И после «перерыва» 10 и 11 февраля на Землю обрушится мощная магнитная буря, достигающая уровня G1. Она будет бушевать 13 и 14 февраля.





Метеозависимые, и не только, люди могут страдать головными болями, перепадами настроения, возможны сбои в работе техники и связи. И это может омрачить праздник Дня Святого Валентина.



Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых правил:

не пейте алкогольные напитки.

Ограничьте жирную, острую и соленую пищу;

снизьте физические нагрузки;

избегайте стрессовых ситуаций;

пейте больше чистой воды, чая с мятой:

проводите больше времени на свежем воздухе;

следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.