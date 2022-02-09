В День Святого Валентина пройдут сильные магнитные бури

В канун Дня влюбленных-2022 ожидается сильная магнитная буря, которая продлится два дня.
Наступивший февраль принес Земле неустойчивую космическую погоду, передает РЕДПОСТ.
Мы уже успели пережить одну сильную магнитную бурю, бушевавшую в первых числах февраля, и сейчас синоптики предупреждают о новом геомагнитном ударе.
Космическая погода станет ухудшаться уже к сегодняшнем вечеру, 9 февраля – в ночь на четверг ождидаются слабые магнитные бури. И после «перерыва» 10 и 11 февраля на Землю обрушится мощная магнитная буря, достигающая уровня G1. Она будет бушевать 13 и 14 февраля.
Метеозависимые, и не только, люди могут страдать головными болями, перепадами настроения, возможны сбои в работе техники и связи. И это может омрачить праздник Дня Святого Валентина.
Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых правил:
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Дела, запланированные на сегодня, вряд ли удастся закончить. Весь день будет возникать соблазн закрыть глаза на любые проблемы и заняться чем-либо приятным.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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