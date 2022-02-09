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09.02.2022  10:37   Рита Парфенова

В День Святого Валентина пройдут сильные магнитные бури

В канун Дня влюбленных-2022 ожидается сильная магнитная буря, которая продлится два дня.

13-14 февраля ожидаются мощные магнитные бури

Наступивший февраль принес Земле неустойчивую космическую погоду, передает РЕДПОСТ.

Мы уже успели пережить одну сильную магнитную бурю, бушевавшую в первых числах февраля, и сейчас синоптики предупреждают о новом геомагнитном ударе.

Космическая погода станет ухудшаться уже к сегодняшнем вечеру, 9 февраля – в ночь на четверг ождидаются слабые магнитные бури. И после «перерыва» 10 и 11 февраля на Землю обрушится мощная магнитная буря, достигающая уровня G1. Она будет бушевать 13 и 14 февраля.

13-14 февраля ожидаются мощные магнитные бури

Метеозависимые, и не только, люди могут страдать головными болями, перепадами настроения, возможны сбои в работе техники и связи. И это может омрачить праздник Дня Святого Валентина.

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых правил:

  • не пейте алкогольные напитки.
  • Ограничьте жирную, острую и соленую пищу;
  • снизьте физические нагрузки;
  • избегайте стрессовых ситуаций;
  • пейте больше чистой воды, чая с мятой:
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.
Тэги:  магнитная буря, день валентина, харьков
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