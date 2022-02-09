09.02.2022 10:45 Виталий Хиневич

Ударил отверткой и закопал тело женщины: на Харьковщине судят мужчину

В городе Балаклея Харьковской области продолжается суд по делу о жестоком убийстве 37-летней женщины, матери двоих детей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Украина криминальная".

Сообщается, что 14 октября 2020 года в полицию позвонила 26-летняя девушка, она рассказала, что ее 37-летняя знакомая из Балаклеи один день назад пошла на встречу со свекром и до сих пор не вернулась.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось найти изуродованное тело женщины, спрятанное в песке на территории карьера. Кроме этого правоохранителям удалось найти подозреваемого в совершении убийства, им оказался бывший свекор.

Злоумышленник обманом пригласил бывшую родственницу в свой автомобиль и лишил ее жизни, нанеся множество проникающих ранений, от которых женщина скончалась на месте. С целью сокрытия уголовного преступления тело закопал в песке. В это же время отмечается, что на суде подозреваемый не смог объяснить свой поступок и обстоятельств убийства.

По словам матери погибшей Светланы Рачинской, бывший свекор не смог совершить такого деяния. Женщина убеждена, что таким способом он взял чужую вину на себя. Светлана Рачинская намекнула журналистам, что к расправе над ее дочерью может быть причастен сын подозреваемого Виталий, который длительное время проживал с убитой. Во время совместного проживания, погибшая родила Виталию сына.

Подруга погибшей сообщила, что женщина часто жаловалась ей на поведение Виталия, после того, как их отношения завершились.Мужчина выжидал около дома бывшую сожительницу и следил, чтобы она не встречалась с другими мужчинами.

Без матери остались двое мальчиков 16 и 8 лет. Младшего сына, не ожидая решения суда, Виталий уже успел забрать у бабушки и старшего брата.

Во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину. Однако, объяснить мотивов убийства и мужчина не смог. Следствием было установлено, что убийство матери двоих детей было спланировано. Экспертиза нашла на теле женщины около 20 ударов отверткой, голова была отделена от тела и без среднего пальца на правой руке.

На данный момент судебные разбирательства продолжаются.