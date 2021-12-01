    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Убил тещу и украл алкоголь: харьковский активист признал свою вину
01.12.2021  15:40   Виталий Хиневич

Убил тещу и украл алкоголь: харьковский активист признал свою вину

Государственный обвинитель направил обвинительный акт в суд города Харькова.

Артур Газиев признал свою вину
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Depo.ua».
 
Отмечается, что суд будет рассматривать обвинительный акт против активиста Артура Газиева, которого подозревают в умышленном убийстве своей тещи.
 
Кроме этого отмечается, что во время следствия Газиев признал свою вину в совершении преступления и готов понести наказание в соответствии с законом. На данный момент Артур находится под стражей.
 
 
Напомним, по информации правоохранителей, вечером 25 августа к ним обратился местный житель и сообщил, что в одном из кафе обнаружил труп своей тещи. Прибыв на место преступления, сотрудники полиции обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове.
 
В ходе осмотра помещения выяснилось, что из заведения исчезло большое количество алкогольных напитков и украдена вся выручка. По итогу следственных мероприятий правоохранители установили личность мужчины, причастного к преступлению. Им оказался сам заявитель.
 
Источник:   Depo.ua
 Тэги:  криминал, артур газиев, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.12 Криминал и происшествия Записывала адреса в блокнот: на Харьковщине полицейские с собакой задержали женщину 01.12 Криминал и происшествия В Харькове 18-летний парень трудоустроил закладчиков 30.11 Криминал и происшествия В Харькове задержали серийных домушников
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 