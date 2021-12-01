01.12.2021 15:40 Виталий Хиневич

Убил тещу и украл алкоголь: харьковский активист признал свою вину

Государственный обвинитель направил обвинительный акт в суд города Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Depo.ua».

Отмечается, что суд будет рассматривать обвинительный акт против активиста Артура Газиева, которого подозревают в умышленном убийстве своей тещи.

Кроме этого отмечается, что во время следствия Газиев признал свою вину в совершении преступления и готов понести наказание в соответствии с законом. На данный момент Артур находится под стражей.

Напомним, по информации правоохранителей, вечером 25 августа к ним обратился местный житель и сообщил, что в одном из кафе обнаружил труп своей тещи. Прибыв на место преступления, сотрудники полиции обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове.

В ходе осмотра помещения выяснилось, что из заведения исчезло большое количество алкогольных напитков и украдена вся выручка. По итогу следственных мероприятий правоохранители установили личность мужчины, причастного к преступлению. Им оказался сам заявитель.