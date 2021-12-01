01.12.2021 15:59 Дмитрий Колоней

В Харькове - противостояние пикетов в день рождения маршала Жукова

В Харькове проведены пикеты у памятника советскому полководцу.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на "Суспільне", 1 декабря, на 125-летие со дня рождения Георгия Жукова схлетнулись его сторонники и противники. Около полусотни пришедших почтить его память представителей "Союза советских офицеров" развернули у монумента маршала знамя с надписью: "Слава защитникам Родины".

Также к памятнику с флагом Украины и плакатами пришли восемь представителей партии "Демократична сокира", державших плакаты с надписями вроде: "Поддерживая кровавого мясника, ты говоришь: разминирование полей живыми людьми - это ок", а также большой совок с подписью: "Это тупо совок".

"Жуков — совершенно неприемлем на карте Харькова из-за декоммунизации. И мы хотим подчеркнуть, что все, кто пришел сюда его чествовать, нарушают закон о декоммунизации, и полиция с этим ничего не делает", — сказала представительница "Демсокиры" Анастасия Гаева.

Между участниками акций возникали словесные споры, но пикеты прошли без стычек. Порядок охраняли полицейские.