01.12.2021 16:15 Виталий Хиневич

Много планировал дать ей в жизни: кем был водитель такси, которого раздавил грузовик

Алексей Михайлович сильно любил и баловал свою дочь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Facebook адвоката потерпевшей стороны Евгения Мельниченко.

Отмечается, что водитель такси, который погиб вместе с пассажирами 25 ноября 2021 года, очень любил свою дочь и хотел дать ей много в этой жизни.

Кроме этого, жена Алексея сообщила, что ее муж был очень аккуратным водителем и ездил профессионально.

«Алексей Михайлович выехал в свою последнюю дорогу. Он забрал бабушку и внучку. Наверное, в маленькой девочке Алисе он видел свою дочурку, ради которой он очень аккуратно возил людей. Ведь его ждали, очень ждали дома жена и его Малышка. Но так и не дождались...»,- в свою очередь подчеркнул адвокат Мельниченко.

Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN полуприцепом, двигавшимся по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора. После столкновения транспортных средств автомобиль «MAN» с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. Кроме того, полуприцеп зацепил автомобиль Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил автомобиль «MAN», который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора. Как рассказал и.о. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, в результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров - 49-летняя женщина и трехлетняя девочка погибли на месте происшествия.