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01.12.2021  16:15   Виталий Хиневич

Много планировал дать ей в жизни: кем был водитель такси, которого раздавил грузовик

Алексей Михайлович сильно любил и баловал свою дочь.

Водитель такси, который погиб в ДТП
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Facebook адвоката потерпевшей стороны Евгения Мельниченко. 
 
Отмечается, что водитель такси, который погиб вместе с пассажирами 25 ноября 2021 года, очень любил свою дочь и хотел дать ей много в этой жизни. 
Кроме этого, жена Алексея сообщила, что ее муж был очень аккуратным водителем и ездил профессионально. 
 
 
«Алексей Михайлович выехал в свою последнюю дорогу. Он забрал бабушку и внучку. Наверное, в маленькой девочке Алисе он видел свою дочурку, ради которой он очень аккуратно возил людей. Ведь его ждали, очень ждали дома жена и его Малышка. Но так и не дождались...»,- в свою очередь подчеркнул адвокат Мельниченко.
 
Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN полуприцепом, двигавшимся по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.
 
После столкновения транспортных средств автомобиль «MAN» с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.
 
Кроме того, полуприцеп зацепил автомобиль Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил автомобиль «MAN», который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора.
 
Как рассказал и.о. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, в результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров - 49-летняя женщина и трехлетняя девочка погибли на месте происшествия.

 

Источник:   Евгений Мельниченко
 Тэги:  дтп, харьков
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