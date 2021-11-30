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30.11.2021  10:24   Евгений Клочко

Смертельное ДТП на Окружной: мать рассказала о погибшей дочери

Свои слова она передала через своего адвоката Евгения Мельниченко, который взялся представлять семью погибших в том страшном ДТП.

 
Фото: Facebook Евгений Мельниченко
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook адвоката потерпевших. По его словам, родители Алисы, которой только исполнилось три года, попросили передать их слова о ней, чтобы помнили ее, прожившую так мало в этом мире:
 
"Это любовь всей моей жизни, моя булочка, белочка Алиса, ей было три года. Она была очень умной, веселой, любила свой детский сад. В садике говорили, что это единственный ребёнок, который думает, а потом осознанно отвечает на вопрос. Любила книжки, чтоб ей читали и сама сочинять сказки.
 
Мы всегда играли в игру, которую она придумала: втроём клали руки друг на друга, делали три взмаха и говорили - Семья!!!" - передает на своей странице в Facebook слова родителей погибшей девочки Евгений Мельниченко.
 
Фото: Facebook Евгений Мельниченко
 
Также мать Алисы рассказала про свою мать, которая погибла вместе с внучкой:
 
"Это моя мамочка Алла, ей было 49 лет, она была невероятно позитивным человеком. Чувство юмора моей мамы было лучшим. Она была моей не только мамой, но и другом. Свою внучку она боготворила, всегда говорила,  что это подарок ей на день рождения, так как у них день разницы в днях рождениях".
 
Стоит отметить, что у водителя такси, который вез Алису с бабушкой, осталась без отца четырехлетняя дочь.  
 
 
Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка Окружной дороги и Салтовское шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших в аварии на окружной с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
 
Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика МАН с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами. Киевский районный суд 27 ноября избрал меру пресечения для водителя МАН в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.
Источник:   Евгений Мельниченко
 Тэги:  дтп, дтп на окружной, харьков
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