Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 185 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 344 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 234 800 человек. Выздоровело 204 605 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 24 524 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 203 человек (в том числе 185 жителей города Харькова). 48 человек заболели в Чугуевском районе, 30 – в Лозовском районе, 19 – в Богодуховском, 18 – в Купянском, 15 – в Изюмском, 11 – в Красноградском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 ноября.
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