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30.11.2021  10:40   Виталий Хиневич

Пожар в доме престарелых в Харькове: подозреваемые встретят Новый год за решеткой

29 ноября Ленинский районный суд Харькова продлил срок содержания под стражей обвиняемым по делу о пожаре в доме престарелых «Золотое время».

Подозреваемые в пожаре "Доме престарелых"
Фото: "Суспільне"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».
 
Отмечается, что четырем подозреваемым по делу о пожаре в пансионате продлили срок содержания под стражей до 27 января. Адвокаты просили для своих подзащитных круглосуточный домашний арест. Однако суд услышал государственного обвинителя, который заявил, что в таком случае подозреваемые смогут влиять на свидетелей. 
 
Кроме этого отмечается, что продолжается расследование данного уголовного дела.
 
Во время слушанья уголовного дела в зале суда допросили родственницу погибшей в пансионате для пенсионеров. Первой свидетельницей выступила Татьяна Ярмак, дочь 85-летней погибшей. Женщина рассказала, что проживала с матерью 20 лет. С февраля 2019 года ее опекуном являлся брат, с которым у нее не сложились родственные отношения. Дочь разговаривала со своей матерью по телефону, а в октябре прошлого года ее уведомили, что мать перемести в частный пансионат. 
 
Спустя некоторое время пенсионерка просила Татьяну забрать ее обратно домой, но в это же время не жаловалась на качество услуг, предоставляемым пансионатом «Золотое время».
Татьяна Ярмак была против содержания матери за пределами родных стен и хотела забрать ее обратно, однако это мог сделать только брат Татьяны. 
 
Брата Татьяны допрашивали на одном из заседаний суда, мужчина сообщил, что он принял решение поместить пожилую женщину в «Золотое время» из-за деменции, ссылаясь на то, что он не справлялся с должным уходом за матерью.
 
Татьяна во время допроса в суде сказала, что за время проживания с матерью, по ее мнению, деменции у матери не было.
 
Следующий допрос потерпевших состоятся 14 декабря 2021 года. 
 
Напомним, 21 января 2021 года в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших были госпитализированы в медучреждения.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  пожар, дом престарелых, харьков
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