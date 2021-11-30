30.11.2021 10:40 Виталий Хиневич

Пожар в доме престарелых в Харькове: подозреваемые встретят Новый год за решеткой

29 ноября Ленинский районный суд Харькова продлил срок содержания под стражей обвиняемым по делу о пожаре в доме престарелых «Золотое время».

Фото: "Суспільне"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».

Отмечается, что четырем подозреваемым по делу о пожаре в пансионате продлили срок содержания под стражей до 27 января. Адвокаты просили для своих подзащитных круглосуточный домашний арест. Однако суд услышал государственного обвинителя, который заявил, что в таком случае подозреваемые смогут влиять на свидетелей.

Кроме этого отмечается, что продолжается расследование данного уголовного дела.

Во время слушанья уголовного дела в зале суда допросили родственницу погибшей в пансионате для пенсионеров. Первой свидетельницей выступила Татьяна Ярмак, дочь 85-летней погибшей. Женщина рассказала, что проживала с матерью 20 лет. С февраля 2019 года ее опекуном являлся брат, с которым у нее не сложились родственные отношения. Дочь разговаривала со своей матерью по телефону, а в октябре прошлого года ее уведомили, что мать перемести в частный пансионат.

Спустя некоторое время пенсионерка просила Татьяну забрать ее обратно домой, но в это же время не жаловалась на качество услуг, предоставляемым пансионатом «Золотое время».

Татьяна Ярмак была против содержания матери за пределами родных стен и хотела забрать ее обратно, однако это мог сделать только брат Татьяны.

Брата Татьяны допрашивали на одном из заседаний суда, мужчина сообщил, что он принял решение поместить пожилую женщину в «Золотое время» из-за деменции, ссылаясь на то, что он не справлялся с должным уходом за матерью.

Татьяна во время допроса в суде сказала, что за время проживания с матерью, по ее мнению, деменции у матери не было.

Следующий допрос потерпевших состоятся 14 декабря 2021 года.

Напомним, 21 января 2021 года в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших были госпитализированы в медучреждения.