Карпаты продолжают утопать в снегу (видео)

На горе Поп Иван Черногорский бушует метель, и сохраняются морозы.
Напомним, Харьков пережил самую холодную ночь ноября, температура воздуха в некоторых районах опустилась почти до 14 градусов мороза.
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Рискованных и азартных ситуаций сегодня лучше избегать. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Ноябрь прощается пасмурной погодой, без существенных осадков.
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных.
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