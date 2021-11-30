30.11.2021 10:55 Виталий Хиневич

Карпаты продолжают утопать в снегу (видео)

На горе Поп Иван Черногорский бушует метель, и сохраняются морозы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Отмечается, что утром 30 ноября на горе облачно, продолжаются порывы ветра смешанные со снежной вьюгой. Видимость составляет 40 метров, температура воздуха опустилась до 12 градусов мороза.

Кроме этого, сохраняется значительный снежный покров и заносы.

Напомним, Харьков пережил самую холодную ночь ноября, температура воздуха в некоторых районах опустилась почти до 14 градусов мороза.