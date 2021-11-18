Харьков пережил самую холодную ночь ноября

Температура воздуха в некоторых районах опустилась почти до 14 градусов мороза
Значительное похолодание отмечалось в Харькове и области в ночь на 18 ноября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Снижение температуры до 7-14 градусов мороза наступило за счет радиационного охлаждения воздуха при безветренной и малооблачной погоде.
На самой метеостанции Харькова приборы показали -11,4° С, а в районах, расположенных в низине западной части города электронные датчики показали -13,2°С.
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Синоптики отмечают, что и утро было по-настоящему зимнее. На ветках деревьев местами можно было заметить кристаллическую изморозь. В отличии от инея она формируется только на тонких поверхностях, например, ветках деревьев, и этим утром ярко сверкала в свете солнечных лучей.
Несмотря на низкие температуры, до рекорда прошлая ночь не дотянула. Минимальное значение температуры воздуха для 18 ноября было зафиксировано в 1965 году и составляло -15,8°С.
Минимальные температуры в Харькове и области 18 ноября 2021 года
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