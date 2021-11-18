Вакцинация: кто из врачей может остаться без работы

Медработников, которые выступают против вакцинации от COVID-19, ожидает наказание.
Об этом собщает Минздрав со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, пишет РЕДПОСТ.
В частности, Игорь Кузин отметил, что министерство намерено вмешаться в ситуацию и применить соответствующие санкции непосредственно к тем врачам, которые имеют низкие показатели COVID-вакцинации, потому что возможная причина – откровенное выступление медиков против прививок.
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«Врачи-антивакцинаторы – это те, кто пропагандирует откровенно недоказательную медицину или просто безответственно относится к выполнению стандартов. На этом этапе мы будем подробнее изучать ситуацию. После этого, конечно, будем инициировать применение санкций. Основная санкция, которая может быть – это прекращение контракта НСЗУ с таким медицинским работником из-за нарушения им порядка оказания первичной медицинской помощи», – объяснил Игорь Кузин
Главный санврач предполагает, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки. Поэтому Минздрав планирует проводить просветительскую работу с врачами в пользу вакцинации.
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