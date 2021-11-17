17.11.2021 12:05 Евгений Клочко
В Минздраве хотят усилить ограничения для "желтой" зоны: что поменяется
Минздрав хочет изменить правила адаптивного карантина, а именно ввести обязательные сертификаты вакцинации от коронавируса независимо от уровня эпидопасности, во всех зонах, кроме "зелёной".
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.
"Мы работаем над изменениями адаптивного карантина, которые предусматривают, что в "желтой зоне" эпидопасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации как для работников, так и для посетителей", - сказал Виктор Ляшко.
На сегодняшний день, по словам министра, одну дозу вакцины получили уже 40%, такого уровня вакцинации достигли ещё 8 областей Украины. Однако для коллективного иммунитета необходимо пройти полный курс прививок и сделать это как можно большему количеству украинцев.
"Ещё 600 тысяч украинцев не дошли за своей второй дозой вакцины, хотя время ее введения уже наступило. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт или центр вакцинации. Обращаюсь и к семейным врачам, контактируйте с людьми, которые подписали с вами декларацию и объясняйте насколько важно пройти полный курс вакцинации ", - заявил Виктор Ляшко.
На сегодняшний день, как сообщают в Минздраве, полностью завершили иммунизацию от коронавируса более 9 миллионов украинцев.
Напомним, в Минздраве прогнозируют, что уже на следующей неделе регионы начнут выходить из "красной" зоны
. Некоторые области практически готовы выйти из зоны "красного" уровня эпидопасности.
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