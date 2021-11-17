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17.11.2021  12:05   Евгений Клочко

В Минздраве хотят усилить ограничения для "желтой" зоны: что поменяется

Минздрав хочет изменить правила адаптивного карантина, а именно ввести обязательные сертификаты вакцинации от коронавируса независимо от уровня эпидопасности, во всех зонах, кроме "зелёной".

Коронавирус в Украине: Минздрав планирует введение COVID-сертификатов для всех зон карантина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.
 
"Мы работаем над изменениями адаптивного карантина, которые предусматривают, что в "желтой зоне" эпидопасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации как для работников, так и для посетителей", - сказал Виктор Ляшко.
 
На сегодняшний день, по словам министра, одну дозу вакцины получили уже 40%, такого уровня вакцинации достигли ещё 8 областей Украины. Однако для коллективного иммунитета необходимо пройти полный курс прививок и сделать это как можно большему количеству украинцев. 
 
 
"Ещё 600 тысяч украинцев не дошли за своей второй дозой вакцины, хотя время ее введения уже наступило. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт или центр вакцинации. Обращаюсь и к семейным врачам, контактируйте с людьми, которые подписали с вами декларацию и объясняйте насколько важно пройти полный курс вакцинации ", - заявил Виктор Ляшко. 
 
На сегодняшний день, как сообщают в Минздраве, полностью завершили иммунизацию от коронавируса более 9 миллионов украинцев.
 
Напомним, в Минздраве прогнозируют, что уже на следующей неделе регионы начнут выходить из "красной" зоны. Некоторые области практически готовы выйти из зоны "красного" уровня эпидопасности.
Источник:   Виктор Ляшко
 Тэги:  минздрав, коронавирус
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