17.11.2021 12:05 Евгений Клочко

В Минздраве хотят усилить ограничения для "желтой" зоны: что поменяется

Минздрав хочет изменить правила адаптивного карантина, а именно ввести обязательные сертификаты вакцинации от коронавируса независимо от уровня эпидопасности, во всех зонах, кроме "зелёной".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Мы работаем над изменениями адаптивного карантина, которые предусматривают, что в "желтой зоне" эпидопасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации как для работников, так и для посетителей", - сказал Виктор Ляшко.

На сегодняшний день, по словам министра, одну дозу вакцины получили уже 40%, такого уровня вакцинации достигли ещё 8 областей Украины. Однако для коллективного иммунитета необходимо пройти полный курс прививок и сделать это как можно большему количеству украинцев.

"Ещё 600 тысяч украинцев не дошли за своей второй дозой вакцины, хотя время ее введения уже наступило. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт или центр вакцинации. Обращаюсь и к семейным врачам, контактируйте с людьми, которые подписали с вами декларацию и объясняйте насколько важно пройти полный курс вакцинации ", - заявил Виктор Ляшко.

На сегодняшний день, как сообщают в Минздраве, полностью завершили иммунизацию от коронавируса более 9 миллионов украинцев.

Напомним, в Минздраве прогнозируют, что уже на следующей неделе регионы начнут выходить из "красной" зоны . Некоторые области практически готовы выйти из зоны "красного" уровня эпидопасности.