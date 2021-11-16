16.11.2021 13:16 Евгений Клочко

Харьков практически исчерпал запас желающих вакцинироваться вне "красной зоны" даже за деньги, - волонтер Наталья Попова

13-14 ноября в центре массовой вакцинации, расположенном в центральном корпусе ХНУ им. В.Н. Каразина, прошел розыгрыш денежных призов среди вновь вакцинировавшихся от COVID-19.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно из публикации волонтера Натальи Поповой в Фейсбук.

"Только на этих выходных мы разыграли 5 призов по 5000 гривен за вакцинацию, как вся страна узнала что каждый вакцинированный украинец получит 1000 гривен от государства. Наш регион однозначно в тренде", - пишет волонтер.

Также она сообщает, что в прошедшие выходные Областной департамент здравоохранения совместно с инфо-партнёром "Труха" разыграли 5 призов по 5000 гривен за участие в вакцинации от COVID19.

Розыгрыш состоялся в рамках работы центра массовой вакцинации, открытого в центральном корпусе ХНУ им. В.Н Каразина.

Все эти два дня там работали по 10 бригад медиков. Любой желающий мог провакцинироваться следующими препаратами:

Moderna,

AstraZeneca,

CoronaVac,

Pfizer.

В итоге, пишет Наталья Попова, за два дня акции центр посетило менее 300 человек. Чуть более 200 приняли участие в розыгрыше. Все призы нашли своих победителей.

"Это стало хорошем показателем того, что регион практически исчерпал запас желающих вакцинироваться вне "красной зоны". Даже деньги не являются абсолютным стимулом, благодаря которому люди готовы вакцинироваться", - резюмировала Попова.

Напомним, центр массовой вакцинации , расположенный в центральном корпусе ХНУ им. В.Н. Каразина начал свою работу 15 сентября. Желающих сделать прививку от COVID-19 ожидают с 9:00 до 17:00 в главном корпусе университета.