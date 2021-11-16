16.11.2021 12:55 Виталий Хиневич

Стало известно имя студентки, которая попала под трамвай в Харькове и скончалась

Девушка приехала из Индии в Харьков и была студенткой Харьковского медицинского университета.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия скончалась 19-летняя гражданка Индии Мишра Кхушбу.

О страшной трагедии уведомили родных погибшей, также сделано обращение в посольство, чтобы переправить тело на родину.

В учебном заведении рассказали, что умершая проходила обучение по специальности «Медицина». Регулярно посещала лекции в университете и практические занятия.

Напомним, в районе станции метро Студенческая трамвай совершил наезд на пешехода. На месте трагедии работали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и спасатели.