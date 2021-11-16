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16.11.2021  12:55   Виталий Хиневич

Стало известно имя студентки, которая попала под трамвай в Харькове и скончалась

Девушка приехала из Индии в Харьков и была студенткой Харьковского медицинского университета.

ДТП с трамваем в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».
 
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия скончалась 19-летняя гражданка Индии Мишра Кхушбу. 
 
О страшной трагедии уведомили родных погибшей, также сделано обращение в посольство, чтобы переправить тело на родину. 
 
 
В учебном заведении рассказали, что умершая проходила обучение по специальности «Медицина». Регулярно посещала лекции в университете и практические занятия. 
 
Напомним, в районе станции метро Студенческая трамвай совершил наезд на пешехода. На месте трагедии работали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и спасатели. 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп, трамвай, харьков
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