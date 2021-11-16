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16.11.2021  12:35   Виталий Хиневич

Избил мать на почве личных неприязненных отношений: в Харькове осудили мужчину

Женщина получила многочисленные удары ногами и руками, в результате чего наступила смерть.

В Харькове сын убил родную мать
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что июле 2020 года мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения по месту жительства своей 65-летней матери, на почве личностных неприязненных отношений нанес ей множественные удары. 
 
Сын принялся избивать родную мать руками и ногами, в результате полученных травм она скончалась. 
 
 
Во время проведения досудебного расследования злоумышленник свою вину не признал. 
 
15 ноября текущего года состоялся суд над гражданином, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.
 
Назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. 
 
Напомним, на Харьковщине бросили за решетку человека, который избил сестру ходулями матери.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, убийство, харьков
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