16.11.2021 12:35 Виталий Хиневич

Избил мать на почве личных неприязненных отношений: в Харькове осудили мужчину

Женщина получила многочисленные удары ногами и руками, в результате чего наступила смерть.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что июле 2020 года мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения по месту жительства своей 65-летней матери, на почве личностных неприязненных отношений нанес ей множественные удары.

Сын принялся избивать родную мать руками и ногами, в результате полученных травм она скончалась.

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Во время проведения досудебного расследования злоумышленник свою вину не признал.

15 ноября текущего года состоялся суд над гражданином, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, на Харьковщине бросили за решетку человека, который избил сестру ходулями матери.