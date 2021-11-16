    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Часть жилого дома, пострадавшего от пожара, подключили к электричеству
16.11.2021  12:29   Евгений Клочко

Часть жилого дома, пострадавшего от пожара, подключили к электричеству

Часть дома, пострадавшего от пожара 16 ноября ночью по улице Культуры, 10, подключили к электричеству.

Пожар в Харькове на улице Культуры, 10
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в коммунальном специализированном предприятии "Харьковгорлифт".
 
По состоянию на 12:00 произведено подключение электроэнергии жильцам 1-3 подъездов жилого дома по улице Культуры, 10, который пострадал от пожара, сообщили в коммунальном предприятии.
 
 
На данный момент специалисты ГСЧС проводят работы по установлению причин пожара.
 
Напомним, что сегодня ночью произошло возгорание на крыше шестиэтажного жилого дома по ул. Культуры, 10. В результате пожара частично были охвачены огнем три квартиры. Семь человек были спасены, шесть – эвакуировано. Около 8:00 пожар ликвидировали. Размер материального ущерба устанавливается.
 
Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 Криминал и происшествия Ночью в Харькове сгорел автомобиль 16.11 Криминал и происшествия Городские власти предоставили временное жилье для пострадавших в масштабном пожаре на ул. Культуры, 10 16.11 Криминал и происшествия Пожар в жилом доме на Культуры, 10: подробности от спасателей ГСЧС (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 