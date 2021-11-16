16.11.2021 09:50 Евгений Клочко

Пожар в жилом доме на Культуры, 10: подробности от спасателей ГСЧС (видео)

Пожар в жилом доме по улице Культуры, 10 произошел 16 ноября после полуночи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, по приезду на место пожара выяснилось, что горит кровля жилого дома на площади 500 квадратных метров. Из-за того, что дом имел деревянные стены, перегородки и перекрытия, огонь быстро распространился по данным конструкциям и пустотам.

С учетом данных сложности пожара были привлечены дополнительные силы и средства для локализации пожара в жилом доме и спасения жильцов. К месту происшествия в общей сложности прибыли 14 пожарных автоцистерн, 6 автолестниц, коленчатый подъемник и еще 3 единицы специальной техники.

Также на месте пожара работал штаб пожаротушения. Оперативными действиями подразделений ГСЧС удалось спасти на пожаре 7 человек, 1 из которых с ограниченными возможностями. Также в сопровождении спасателей на свежий воздух из опасной зоны выведено еще 6 человек, 2 из которых – дети.

Вскоре после эвакуации людей, охваченные огнем деревянные конструкции крыши и перекрытия в некоторых местах начали разрушаться. Спасателям пришлось разбирать завалы и ликвидировать горение еще и в квартирах на 6-м этаже.

В 03:42 распространение огня локализовано. А в 08:01 произошла окончательная его ликвидация.

Сумма причиненного огнем ущерба и причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что тушению пожара мешали хаотично припаркованные во дворе дома автомобили.