    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пожар в жилом доме на Культуры, 10: подробности от спасателей ГСЧС (видео)
16.11.2021  09:50   Евгений Клочко

Пожар в жилом доме на Культуры, 10: подробности от спасателей ГСЧС (видео)

Пожар в жилом доме по улице Культуры, 10 произошел 16 ноября после полуночи.

Масштабный пожар в Харькове на Культуры, 10: подробности
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
По информации спасателей, по приезду на место пожара выяснилось, что горит кровля жилого дома на площади 500 квадратных метров. Из-за того, что дом имел деревянные стены, перегородки и перекрытия, огонь быстро распространился по данным конструкциям и пустотам.
 
Масштабный пожар в Харькове на Культуры, 10: подробности
 
С учетом данных сложности пожара были привлечены дополнительные силы и средства для локализации пожара в жилом доме и спасения жильцов. К месту происшествия в общей сложности прибыли 14 пожарных автоцистерн, 6 автолестниц, коленчатый подъемник и еще 3 единицы специальной техники.
 
Также на месте пожара работал штаб пожаротушения. Оперативными действиями подразделений ГСЧС удалось спасти на пожаре 7 человек, 1 из которых с ограниченными возможностями. Также в сопровождении спасателей на свежий воздух из опасной зоны выведено еще 6 человек, 2 из которых – дети.
 
 
Вскоре после эвакуации людей, охваченные огнем деревянные конструкции крыши и перекрытия в некоторых местах начали разрушаться. Спасателям пришлось разбирать завалы и ликвидировать горение еще и в квартирах на 6-м этаже. 
 
Масштабный пожар в Харькове на Культуры, 10: подробности
 
В 03:42 распространение огня локализовано. А в 08:01 произошла окончательная его ликвидация.
 
Сумма причиненного огнем ущерба и причина возникновения пожара устанавливается.
 
Ранее мы писали, что тушению пожара мешали хаотично припаркованные во дворе дома автомобили.
 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, дом, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 Криминал и происшествия Часть жилого дома, пострадавшего от пожара, подключили к электричеству 16.11 Криминал и происшествия Ночью в Харькове сгорел автомобиль 16.11 Криминал и происшествия Городские власти предоставили временное жилье для пострадавших в масштабном пожаре на ул. Культуры, 10
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 