16.11.2021 10:02 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 390 случаев заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 547 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 227 745 человек. Выздоровело 187 448 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 35 182 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 417 человек (в том числе 390 жителей города Харькова). 42 человека заболели в Чугуевском районе, 36 – Изюмском, 17 – Купянском, по 14 – в Богодуховском и Лозовском, 7 – Красноградском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 ноября.