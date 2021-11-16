16.11.2021 10:30 Виталий Хиневич
Стало известно, умирают ли украинцы от вакцины
Игорь Кузин привел статистические данные по числу неблагоприятных случаев от вакцинации.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что в стране в течение месяца после вакцинации от коронавирусной инфекции умерло 124 человека.
Данные случаи были тщательно расследованы и изучены. На основании исследований в ведомстве сообщили, что летальные эпизоды не связанны с применением препарата.
Кроме этого, Игорь Кузин отметил, что побочные реакции у человека могут возникать от любой прививки и медицинского препарата.
На данный момент статистические данные по числу неблагоприятных случаев после использования той или иной COVID-вакцины с начала прививочной кампании в Украине являются следующими:
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CoviShield - 0,02% случаев (от общего числа сообщений о неблагоприятных случаях после получения дозы препарата);
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CoronaVac - 0,08%;
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Pfizer - 0,01%,
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AstraZeneca - 0,02%,
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Moderna - 0,01-0,02%.
Напомним, в Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины
против коронавирусной инфекции.
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