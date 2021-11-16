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16.11.2021  10:30   Виталий Хиневич

Стало известно, умирают ли украинцы от вакцины

Игорь Кузин привел статистические данные по числу неблагоприятных случаев от вакцинации.

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. 
 
Отмечается, что в стране в течение месяца после вакцинации от коронавирусной инфекции умерло 124 человека.
 
Данные случаи были тщательно расследованы и изучены. На основании исследований в ведомстве сообщили, что летальные эпизоды не связанны с применением препарата. 
 
 
Кроме этого, Игорь Кузин отметил, что побочные реакции у человека могут возникать от любой прививки и медицинского препарата. 
 
На данный момент статистические данные по числу неблагоприятных случаев после использования той или иной COVID-вакцины с начала прививочной кампании в Украине являются следующими:
 
  • CoviShield - 0,02% случаев (от общего числа сообщений о неблагоприятных случаях после получения дозы препарата);
  • CoronaVac - 0,08%;
  • Pfizer - 0,01%,
  • AstraZeneca - 0,02%,
  • Moderna - 0,01-0,02%.
Напомним, в Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины против коронавирусной инфекции.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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