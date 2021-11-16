16.11.2021 10:30 Виталий Хиневич

Стало известно, умирают ли украинцы от вакцины

Игорь Кузин привел статистические данные по числу неблагоприятных случаев от вакцинации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в стране в течение месяца после вакцинации от коронавирусной инфекции умерло 124 человека.

Данные случаи были тщательно расследованы и изучены. На основании исследований в ведомстве сообщили, что летальные эпизоды не связанны с применением препарата.

Кроме этого, Игорь Кузин отметил, что побочные реакции у человека могут возникать от любой прививки и медицинского препарата.

На данный момент статистические данные по числу неблагоприятных случаев после использования той или иной COVID-вакцины с начала прививочной кампании в Украине являются следующими:

CoviShield - 0,02% случаев (от общего числа сообщений о неблагоприятных случаях после получения дозы препарата);

CoronaVac - 0,08%;

Pfizer - 0,01%,

AstraZeneca - 0,02%,

Moderna - 0,01-0,02%.

Напомним, в Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины против коронавирусной инфекции.