01.11.2021 12:10 Виталий Хиневич

Ученые создали пластырь-вакцину от COVID-19

В Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу университета Квинсленда.

Отмечается, что исследования препарата проходили на летучих мышах при помощи пластыря с микроиглами.

Один пластырь содержит 5 тысяч микроигл, которые почти незаметно вводят препарат.

Представители института ищут финансы, чтобы начать клинические испытания на людях и представить новую вакцину всему миру.

Ученые уверены, что их разработка поможет значительно ускорить процесс вакцинации. Данный препарат человек сможет вводить себе самостоятельно, без обращения в медицинские центры и пункты вакцинации.

Напомним, французский производитель вакцин «Valneva» заявил об успешных клинических испытаниях.