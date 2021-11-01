Ученые создали пластырь-вакцину от COVID-19

В Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины против коронавирусной инфекции.
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