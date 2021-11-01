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01.11.2021  12:10   Виталий Хиневич

Ученые создали пластырь-вакцину от COVID-19

В Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины против коронавирусной инфекции.

Вакцина от коронавируса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу университета Квинсленда. 
 
Отмечается, что исследования препарата проходили на летучих мышах при помощи пластыря с микроиглами. 
 
Один пластырь содержит 5 тысяч микроигл, которые почти незаметно вводят препарат. 
 
 
Представители института ищут финансы, чтобы начать клинические испытания на людях и представить новую вакцину всему миру.
 
Ученые уверены, что их разработка поможет значительно ускорить процесс вакцинации. Данный препарат человек сможет вводить себе самостоятельно, без обращения в медицинские центры и пункты вакцинации. 
 
Напомним, французский производитель вакцин «Valneva» заявил об успешных клинических испытаниях.
 
Источник:   Университет Квинсленда
 Тэги:  коронавирус, харьков
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