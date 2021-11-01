Труп на асфальте: в Харькове упал в высоты парень с рюкзаком

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.
Утром 1 ноября произошло ЧП в Харькове, пишет РЕДПОСТ. На придомовой территории 14-этажки по улице Клочковской, 144а обнаружили тело неизвестного мужчины. Парень был одет в теплую одежду, рядом находился рюкзак.
Вероятнее всего, мужчины упал с большой высоты, возможно, даже не из квартиры, а с уличного балкона шахты подъезда.
По словам местных жителей, никакого шума утром не было слышно. Официальная информация о происшествии уточняется
Напомним, вечером 31 октября на Воробьевых горах погиб молодой парень, выпав из окна шестого этажа. Как уточняют очевидцы, при падении харьковчанин зацепил и сломал блок кондиционера, а потом сразу закрылось окно.
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